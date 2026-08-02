Más de 25 años después de su debut, Half-Life acaba de recibir uno de los proyectos de fans más impresionantes que hemos visto en mucho tiempo. Un desarrollador independiente consiguió que el clásico de Valve funcione de manera nativa en un PlayStation 1, una consola que incluso es más antigua que el propio juego.

Lo más sorprendente es que no se trata de una emulación ni de una versión simplificada. El proyecto fue desarrollado desde cero y ya puede ejecutarse en hardware original.

Half-Life funciona en un PlayStation de forma nativa

El responsable es Manny, desarrollador de Bonnie Studios, quien publicó un extenso video mostrando el tutorial completo (Hazard Course) corriendo en un PlayStation SCPH-9002 real.

Según explica, el proyecto no utiliza un emulador ni es un “demake”. En su lugar, reescribió el motor y el sistema de ejecución completamente en Rust, adaptándolo específicamente para la arquitectura del PS1.

Como resultado, Half-Life mantiene su estructura original mientras funciona directamente en la consola de Sony. Eso sí, llevar un juego de PC de 1998 a una consola lanzada tres años antes no fue una tarea sencilla.

El desarrollador recurrió a numerosas optimizaciones para hacer posible el port. Entre ellas destacan nuevos sistemas de carga de mapas, compresión de datos, animaciones preprocesadas para compensar la ausencia de coprocesador matemático (FPU), audio adaptado al chip de sonido del PlayStation y una larga lista de técnicas para aprovechar cada recurso disponible.

El resultado alcanza un rendimiento cercano a 17 cuadros por segundo, aunque en la mayor parte del tiempo logra mantenerse alrededor de los 20 FPS, bajando únicamente en las zonas más abiertas del escenario.

Manny incluso dejó en el video algunos errores y fallos que encontró durante las pruebas, incluyendo glitches de audio y una muerte accidental al quedarse atorado dentro de una pared.

Aunque el proyecto ya está funcionando, todavía no puede descargarse y vas a tener que ser paciente para que eso suceda. El desarrollador reveló que ya contactó a Valve para solicitar autorización antes de publicar el código fuente. Si recibe una respuesta positiva, liberará el proyecto para que otros puedan compilarlo.

En caso de no obtener respuesta durante aproximadamente un mes, interpretará el silencio como una ausencia de objeciones y hará público el código.

Eso sí, aclaró que nunca distribuirá una imagen del disco ni una copia lista para jugar. Cada usuario deberá poseer una copia legal de Half-Life en Steam, ya que la herramienta construirá automáticamente el disco del PS1 utilizando esos archivos.

El desarrollador ya trabaja en otro proyecto

Lejos de detenerse, Manny ya adelantó cuál será su siguiente desafío.

Su objetivo es hacer funcionar mundos al estilo Minecraft directamente en un PlayStation 1, incluyendo generación por bloques, ciclo de día y noche, cuevas y enemigos, todo sobre el modesto procesador de 33 MHz de la consola.

Si logra repetir la hazaña, podría convertirse en otro de los proyectos de preservación y programación más sorprendentes vistos para el hardware clásico de Sony.

Y a ti, ¿qué otro juego clásico te gustaría ver corriendo de forma nativa en un PlayStation? ¿Te imaginas ver Half-Life pero ahora en un Nintendo 64? Cuéntanos en los comentarios.