LO QUE DEBES SABER:

Arion Kurtaj, adolescente que filtró GTA 6 en 2022, se declaró culpable de vulnerar los sistemas de Rockstar Games

En 2023, se determinó que Kurtaj estaba en condiciones de ser juzgado luego de permanecer recluido en un hospital psiquiátrico

Las autoridades hay no han definido una sentencia para el joven de 21 años

Las acciones de Kurtaj son independientes de las de CYBERLEEK, otro hacker implicado en filtraciones de GTA 6

Antes de que CYBERLEEK se convirtiera en la pesadilla de Rockstar Games, un adolescente de 17 años logró vulnerar los sistemas de la compañía y filtrar más de 90 videos con gameplay de Grand Theft Auto VI. Fue gracias a Arion Kurtaj que vimos el ambicioso juego en acción por primera vez, incluso mucho antes de que sus desarrolladores lo mostraran oficialmente al mundo.

Desde 2022, el hacker ha permanecido recluido, pues las autoridades de Reino Unido lo consideran un peligro por sus actividades en el grupo Lapsus$, que en el pasado vulneró los sistemas de compañías como Microsoft y Nvidia.

En 2023, Kurtaj ingresó a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, luego de ser declarado como no apto para ser juzgado. Ahora, ya con 21 años, por fin se encontró con las autoridades en un juicio, en el decidió declararse culpable de todos los cargos.

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Arion Kurtaj se declara culpable de filtrar GTA 6 y vulnerar los sistemas de Rockstar

El caso de Arion Kurtaj llamó la atención de los medios internacionales por un motivo: un adolescente de 17 años logró vulnerar los sistemas de un prestigioso estudio sólo con un teléfono, un Amazon Fire TV Stick y la televisión de un hotel en el que se hospedaba. Posteriormente, reveló material del juego más esperado de la última década.

El joven fue atrapado poco después, pero el daño ya estaba hecho. Luego de años de permanecer recluido en un hospital psiquiátrico, lejos de cualquier computadora, el hacker de 21 años por fin se encontró frente a frente ante las autoridades en un juicio penal.

Irónicamente, la audiencia se llevó a cabo en noviembre, a pocos días del estreno de GTA 6. En julio de este año, el hacker fue declarado como apto para ser juzgado, por lo que por fin recibirá un castigo por hackear Rockstar Games.

Desde mediados de 2026, Kurtaj permanece recluido en una prisión común y corriente, donde podría pasar varios años de su vida. De acuerdo con los reportes más recientes sobre el caso, el hacker se presentó ante el Tribunal de la Corona de Woolwich esta semana.

La BBC reporta que Kurtaj “parpadeó con frecuencia durante la audiencia” y se puso de pie para confirmar su identidad. Posteriormente, se declaró culpable de todos los cargos “sin mostrar emoción alguna”.

“Kurtaj se declaró culpable de todos los delitos. Se sentó en el banquillo de los acusados ​​con el pelo corto y la barba descuidada, y vestía traje y camisa blanca abotonada, pero sin corbata", afirma el reporte.

Arion Kurtaj se declaró culpable de hacker Rockstar y filtrar GTA 6 en 2022

El hacker de GTA 6 recibirá una condena

Se estima que Arion Kurtaj filtró más de 100 videos y capturas de GTA 6 cuando Rockstar no había revelado ni siquiera el primer trailer del título. Las autoridades señalaron al hacker por actos ilegales relacionados con la vulneración de sistemas, reincidencia en actos vandálicos y más.

Por ahora, Kurtaj no ha recibido una sentencia, pero se espera que las autoridades definan su futuro muy pronto. Existe una posibilidad de que el joven pague sus crímenes con varios años de cárcel, así como con importantes restricciones sobre el uso de computadoras y dispositivos electrónicos en general.

Es importante recalcar que el caso de Kurtaj es ajeno al de CYBERLEEK, hacker que sigue libre y cuya identidad aún se mantiene como un misterio, a pesar de que también filtró material muy importante de GTA 6.

Arion Kurtaj recibirá pronto una sentencia, pero CYBERLEEK sigue libre

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