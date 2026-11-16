LO QUE DEBES SABER:

Project Helix quiere ser la máquina de juegos definitiva que combina características de consola y PC, permitiendo el acceso a una amplia gama de juegos de diferentes generaciones

XBOX busca eliminar las barreras entre los juegos de consola y PC, ofreciendo a los jugadores mayor libertad y preservando su progreso y legado de juego

La consola será compatible con juegos de 4 generaciones diferentes, manteniendo los esfuerzos en la preservación de juegos y la retrocompatibilidad

Project Helix está diseñado para ofrecer más que potencia bruta, centrándose en experiencias inmersivas mediante tecnologías avanzadas como el renderizado neuronal

Cada vez salen a la luz más detalles de XBOX Project Helix, el próximo hardware de Microsoft que promete una experiencia de juego única. Sabemos que el sistema ejecutará títulos de todas las generaciones de XBOX y, además, nos permitirá correr nuestros juegos para PC, lo que ha generado teorías sobre su posible compatibilidad con Steam, Epic Games Store y otras tiendas.

Ante esto, muchos se preguntan si lo correcto es pensar en Project Helix como una PC o como una consola de sobremesa. Jason Ronald, vicepresidente de XBOX para la próxima generación, quiere acabar de una vez por todas con esta duda, así que compartió nuevos detalles del sistema.

Desde su perspectiva, Project Helix será “la máquina de juegos definitiva”, pues ofrecerá acceso a un gran número de títulos, ayudará a la preservación del medio y, además, ofrecerá más que simple potencia bruta a los jugadores.

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¿Project Helix será una consola o una PC?

Para nadie es un secreto que la mayoría de las consolas actuales son prácticamente una PC con una configuración y un ecosistema cerrado. Sin embargo, Project Helix llevará el concepto de consola tradicional más allá, pues permitirá a sus usuarios disfrutar su librería de juegos tanto de consolas como de computadora.

Si bien aún existen muchas dudas de cómo funcionará, Jason Ronald quiso aclarar un punto clave: ¿Project Helix es en realidad una consola o una PC? En declaraciones recientes, el directivo explicó que trabajan en una consola y no en una “PC que también pueda ejecutar juegos de consola”.

Desde su perspectiva Project Helix “es una consola capaz de ejecutar juegos de tu PC”. Ronald enfatizó que el sistema será la máquina de juegos definitiva, ya que eliminará ciertas barreras de juego para ofrecer mucha más libertad a los jugadores.

Explicó que Project Helix será capaz de ejecutar juegos de 4 generaciones diferentes, sin “limitaciones arbitrarias entre los juegos de consola y PC”. Asimismo, reveló que la consola permitirá a los fans de XBOX preservar todo su progreso y legado.

“Tenemos muy claro el objetivo del diseño. Helix está diseñada para ser una consola que también permite jugar a juegos de PC. No es un PC que también puede ejecutar juegos de consola. El objetivo es que el acceso a mis juegos sea fácil, intuitivo e instantáneo. Pero si eres un jugador empedernido o un usuario avanzado que busca un mayor nivel de personalización en cuanto a ajustes y opciones de rendimiento, puedes hacerlo sin problema”, aseguró el ejecutivo.

Otra bondad de Project Helix es que funcionará como un pilar de la preservación de videojuegos. Gracias a esto, los jugadores tendrán acceso a sus colecciones de títulos, a pesar del cambio generacional. Esto sugiere que XBOX no abandonará sus esfuerzos en proyectos tan importantes como la retrocompatibilidad.

“La preservación de juegos es fundamental para XBOX. No sólo creemos que es lo correcto para la industria, sino que sentimos una profunda responsabilidad como una de sus plataformas y editoras más importantes. Durante los primeros 30 años del desarrollo de videojuegos, nadie pensó realmente en la preservación de juegos al diseñar su hardware ni al crear sus juegos”, añadió Ronald.

Preservación y accesibilidad serán claves en el concepto de Project Helix, la consola de nueva generación de XBOX

Project Helix será más que simple potencia bruta

XBOX se enfrenta al dilema de ofrecer un sistema potente en medio de una importante crisis tecnológica, que amenaza con elevar el costo de Project Helix más allá de los $1000 USD. De hecho, se estima que podría costar entre $1200 y 1800 USD, así que no sería un sistema precisamente accesible.

Además, se dice que Project Helix será una familia de dispositivos, así que la consola principal podría llegar acompañada de una nueva portátil. Ante este panorama, Ronald explicó que la potencia será importante, pero no lo único que ofrecerá Project Helix.

Explicó que el objetivo de la nueva generación no es alcanzar el 8K ni tasas de fps más altas, sino usar la tecnología actual de renderizado neuronal, potenciada por IA, para experimentar y ofrecer experiencias de juegos más inmersivas.

“Creo que veremos más innovación en los próximos 3 a 5 años que en los últimos 10 años. Se trata de una inmersión más profunda. Se trata de aprovechar los avances técnicos, como el renderizado neuronal, para ofrecer un nuevo nivel de fidelidad visual de maneras más eficientes e innovadoras. Se trata de nuevos tipos de juegos y nuevas experiencias de juego que antes no podíamos ofrecer”, concluyó el directivo de XBOX.

Jason Ronald ve en la inteligencia artificial una forma de innovar con Project Helix

Aquí encontrarás toda la información sobre XBOX Project Helix.

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