LO QUE DEBES SABER:

La preventa de GTA 6 en PS Store y XBOX Store incluye un incentivo para el servicio de suscripción de Rockstar Games

Toda reserva asegura 1 mes gratis de GTA+, pero hay un detalle a considerar para no generar un cargo

La oferta activa la renovación automática una vez que se vence el periodo de prueba

El próximo 19 de noviembre debutará Grand Theft Auto 6, pero todavía en los días previos es posible reservar la copia digital en PlayStation Store y XBOX Store para jugar desde el primer minuto. Sin embargo, hay un detalle que debes tener en cuenta.

Rockstar Games aprovecha el esperado lanzamiento para promocionar su propio servicio de suscripción y hay un incentivo de preventa que puede resultar atractivo para algunos, pero es importante poner atención en los detalles para que esto no afecte a tu bolsillo.

NO TE LO PIERDAS: ¿Copias de GTA 6 sin código de descarga? Jugadores reportan un preocupante defecto en su edición “física” del título

La preventa de GTA 6 en PS Store y XBOX Store incluye 1 mes gratis de GTA+, pero ten cuidado con esa promoción

Si visitas el sitio oficial de la preventa de GTA 6 en PlayStation Store y XBOX Store encontrarás que uno de los incentivos de reserva es 1 mes gratis de GTA+, servicio de suscripción de Rockstar Games.

Oficialmente, al reservar el juego cuentas con dicho mes sin costo, pero debes activarlo y tendrás hasta el 31 de marzo de 2027 para reclamarlo. En el momento en que hagas este proceso, comenzará el mes gratuito y podrás disfrutar de sus beneficios.

Sin embargo, como suele pasar en estos casos, al reclamar ese mes viene activada por defecto la casilla de renovación automática con cargo a tu tarjeta de crédito o débito. En este caso, si no desactivas la casilla en el apartado de suscripciones de tu PS5 o XBOX Series X|S, el mes gratuito terminará y el plan se renovará automáticamente haciendo el cargo por el costo mensual.

¿Cuánto cuesta GTA+ y qué ofrece?

GTA+ es un servicio de suscripción de Rockstar Games que ofrece contenido para GTA Online y también da acceso a una librería de juegos de la compañía.

Actualmente, GTA+ tiene un costo de $140 MXN por mes y ofrece el siguiente contenido y beneficios para GTA Online:

GTA$500,000 depositados automáticamente en tu cuenta de Maze Bank.

Tarjetas Tiburón exclusivas con 15% más de GTA$

Multiplicadores de dinero y RP en determinadas actividades

Garaje exclusivo con capacidad para 100 vehículos

Un vehículo gratis cada mes

Descuentos en vehículos seleccionados

Taller para modificar automóviles, incluidas mejoras de Hao’s Special Works y Benny’s

Ropa y pinturas especiales para vehículos

Bonificaciones en misiones y actividades

Servicios de taxi gratuitos

Acceso a beneficios especiales para CEO y VIP

Descuentos en armas y equipamiento

Asimismo, GTA+ da acceso a una librería con los siguientes videojuegos que se pueden disfrutar en PS5, XBOX, PC y dispositivos móviles:

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption

Grand Theft Auto Online

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Bully

L.A. Noire

Grand Theft Auto: Liberty City Stories (iOS y Android)

Grand Theft Auto: Chinatown Wars (iOS y Android)

ENTÉRATE: ¿Jugar GTA 6 sin pagar? La edición física tendría un defecto grave y jugadores aseguran que es posible ver el código de descarga sin abrir la caja

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.