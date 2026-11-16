LO QUE DEBES SABER:

XBOX inició una curiosa campaña en la que ofrece certificados médicos para justificar la ausencia de los jugadores en el trabajo o la escuela para jugar Grand Theft Auto VI

La campaña cuenta con la participación del músico DJ Khaled en el papel del Dr. XBOX, quien diagnostica a los jugadores con una ficticia deficiencia de vitamina G

Algunas empresas ya están concediendo a sus empleados un día libre para disfrutar del videojuego, lo que pone de relieve su impacto cultural y la gran expectación que ha generado su lanzamiento

El día más esperado del año está a la vuelta de la esquina, pues Grand Theft Auto VI debutará esta semana. Luego de 13 años de desarrollo, por fin podremos disfrutar lo nuevo de Rockstar Games, aunque habrá que esperar al fin de semana para hacerlo sin preocupaciones.

XBOX quiere que sus jugadores se diviertan sin remordimientos por faltar a la escuela o trabajo, así que tuvo una genial idea: regalar certificados personalizados que acreditan a sus fans para detener todas sus actividades y pasar todo el día en GTA 6.

Para celebrar el estreno del esperado juego, XBOX formó una alianza con el rapero y productor DJ Khaled, quien se convirtió en el Dr. XBOX y está listo para justificar nuestras faltas escolares o laborales.

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XBOX quiere que faltes a tu trabajo o escuela para jugar GTA 6

Es un hecho que GTA 6 elevará los niveles de ausencia escolar y laboral esta semana. De hecho, algunas compañías ya anunciaron que darán el día libre a sus empleados para que puedan disfrutar el título tranquilamente el próximo 19 de noviembre. XBOX también tiene cubiertos a sus jugadores, gracias a una curiosa campaña promocional por motivos de GTA 6.

A primera hora de la mañana, la compañía nos presentó al Dr. XBOX, un curioso personaje interpretado por DJ Khaled, quien está listo para emitir certificados a diestra y siniestra. Por medio de una cita online, el doctor promete diagnosticarnos con falta de vitamina G y darnos un certificado para pasar todo el día explorando Leonida.

“Tras una exhaustiva investigación (y muchísimas horas jugando), he llegado a una conclusión: existe una grave deficiencia de vitamina G en todo el mundo. Y estoy aquí para decirles que la cura es sencilla. Tómate. El. Día. Libre”, afirma el Dr. XBOX en su mensaje de bienvenida a su consultorio.

De acuerdo con sus “investigaciones”, la falta de vitamina G provoca “sueños nocturnos de videojuegos”, “pulgares temblorosos”, “calambres por el mando” y una “emoción incontrolable cada vez que sale un juego nuevo”.

La curiosa campaña promocional de XBOX nos da la oportunidad de conseguir un certificado real firmado por el Dr. XBOX. Por supuesto, se trata de una simple broma y el documento no tiene validez oficial, pero es un detalle divertido que ha llamado la atención de muchos usuarios de XBOX Series X|S.

“Así es. Tu propia receta para jugar más. Pégala en la nevera. Enséñasela a tu jefe. Compártela en tu chat grupal. ¡Que todo el mundo sepa que el Dr. XBOX ha hablado! Ahora bien, antes de que alguien pregunte, ¿esta nota del médico está certificada médicamente? Seamos claros. Mi título de la Universidad XBOX puede ser extraoficial, mis credenciales médicas pueden ser cuestionables, pero una cosa es innegable: los videojuegos son lo más importante", añade el Dr. XBOX.

El Dr. XBOX diagnosticó a los jugadores con falta de vitamina G para que puedan jugar GTA 6 sin falta

¿Cómo obtener un certificado del Dr. XBOX para jugar GTA 6 todo el día?

Aunque sea difícil de creer, XBOX realmente tiene un sitio oficial para que puedas obtener un certificado médico personalizado. Obtenerlo y presumirlo es muy fácil, pues sólo tienes que visitar DrXBOX.com, desde donde podrás obtener el documento para “reportarte” enfermo.

Basta con que pongas tu nombre en el sitio para obtener el certificado personalizado que te diagnostica con deficiencia de vitamina G. El documento incluye un mensaje del Dr. XBOX en el que te autoriza a descansar para “disfrutar de la semana más importante en el mundo de los videojuegos”. Asimismo, se incluye una advertencia que no debes ignorar.

“No seguir estas recomendaciones médicas podría derivar en un caso grave de FOMO (miedo a perderse algo), una caída en el estado de ánimo y la sensación de ver cómo los demás se divierten más que tú”, se menciona en el certificado.

XBOX bromeó con la ausencia laboral y escolar que provocará GTA 6

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