La polémica por impulsar un impuesto especial a los videojuegos en México parece no haber afectado las aspiraciones políticas de José Armando Fernández Samaniego. Apenas unos meses después de convertirse en una de las figuras más criticadas por la comunidad gamer, una nueva encuesta lo coloca como el aspirante mejor posicionado de Morena para competir por la presidencia municipal de Mexicali, Baja California.

Con 33% de las preferencias en la más reciente encuesta de Grupo Impacto, el diputado continúa como uno de los principales perfiles de Morena para buscar la alcaldía de Mexicali en el proceso electoral de 2027. Lo anterior es una noticia que debería alarmar a la comunidad gamer de nuestro país, puesto que uno de los diputados que estuvo cerca de afectar a los videojugadores llegaría a una posición de mayor poder.

Armando Samaniego encabeza nueva encuesta rumbo a la alcaldía de Mexicali

De acuerdo con una encuesta de Grupo Impacto, difundida el 17 de julio, Armando Samaniego registra 33% de las preferencias entre los aspirantes de Morena para convertirse en candidato a la presidencia municipal de Mexicali. Con ese porcentaje supera a otros perfiles que buscan la nominación del partido rumbo a las elecciones de 2027.

La medición representa una nueva señal de que el legislador mantiene un importante respaldo político pese a la controversia que protagonizó hace unos meses, cuando propuso aplicar un impuesto adicional a los videojuegos con contenido violento o para adultos.

Esta no es la primera encuesta favorable para el diputado. En abril, una medición de Enkoll ya lo colocaba como el perfil más competitivo para la alcaldía de Mexicali, mientras que otros estudios publicados en mayo y junio también lo ubicaban entre los aspirantes mejor posicionados dentro de Morena.

El diputado que quiso gravar los videojuegos

Samaniego se volvió conocido entre la comunidad gamer después de impulsar una iniciativa para crear un impuesto especial a los videojuegos violentos o dirigidos a adultos, al asegurar que este tipo de productos generan adicción y contribuyen a la violencia.

En ese momento afirmó: “Gravamos a los videojuegos violentos con contenido para adultos y no es ningún tipo de censura, es justicia social.”

Sus declaraciones provocaron fuertes críticas porque retomaban argumentos que durante años han sido cuestionados por la evidencia científica, la cual no ha demostrado una relación causal entre jugar videojuegos y cometer actos violentos.

El legislador también fue criticado cuando aseguró que “una persona que paga $400 MXN puede pagar $430 MXN”, comentario que muchos jugadores consideraron una minimización del impacto económico que tendría un nuevo impuesto para los consumidores.

Aunque la propuesta para gravar videojuegos terminó congelada y recibió un amplio rechazo entre jugadores y creadores de contenido, las encuestas más recientes muestran que la controversia no ha frenado el crecimiento político de Armando Samaniego.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que Samaniego llegará a la alcaldía de Mexicali? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con el mundo del gaming en México.