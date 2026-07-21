Mortal Kombat 2 es superior en todos los aspectos a su predecesora de 2021; sin embargo, y a pesar de que recibió el visto bueno de los fanáticos, tuvo un rendimiento en taquilla irregular, posiblemente inferior a lo que esperaban los productores. Con esto en mente, es imposible no preguntarse qué sucederá con la secuela ya anunciada.

En una entrevista reciente, el cineasta Simon McQuoid, quien dirigió ambas entregas del reboot cinematográfico de la saga, rompió el silencio y habló sobre la tercera película. Aunque se abstuvo de brindar muchos detalles, sus palabras dejan caer la posibilidad de que una continuación aún esté entre los planes.

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Mortal Kombat 3 aún podría ser una realidad, adelanta el director Simon McQuoid

La primera película debutó en 2021 y recaudó $84 millones de dólares, una cifra importante al considerar que se estrenó simultáneamente en cines y en la plataforma HBO Max debido a la contingencia sanitaria. El filme fue un éxito en el servicio de streaming, lo que motivó a Warner Bros. y New Line Cinema a dar luz verde a una segunda película.

Mortal Kombat 2 batió récords de visualizaciones con su primer adelanto, lo que dio mucha confianza a sus responsables. Es por eso que la compañía decidió retrasar el estreno de octubre a mayo de 2026. En retrospectiva, fue una decisión equivocada.

La secuela recibió críticas mixtas por parte de la prensa, pero el público y los fans de la franquicia de NetherRealm Studios dieron calificaciones muy positivas. Lamentablemente, el entusiasmo de la comunidad no se reflejó en una gran taquilla. El filme terminó su recorrido en cines con una recaudación de $129 millones de dólares.

Si bien Mortal Kombat 2 se convirtió en el largometraje más taquillero de la franquicia, es difícil catalogarlo como un éxito al considerar que tuvo un presupuesto bastante elevado de $80 millones de dólares, el más alto de la saga. Según expertos, debió superar el umbral de los $200 MDD para alcanzar el punto de equilibrio.

Con todo esto en mente, ¿acaso Warner Bros. cancelará los planes para la tercera película? A principios de julio, el director Simon McQuoid le dijo al medio Polygon que aún es demasiado pronto para revelar qué le depara el destino a la franquicia en los cines, y sugirió que la compañía esperará para descubrir cómo le va al proyecto en formatos caseros y digitales.

“No sé si estoy listo para revelar eso. Ahora que lo pienso, es como un campo minado. Es casi como si Mortal Kombat 2 aún no hubiera completado su ciclo de vida. Así que creo que dejemos que lo complete y luego me preguntas en unos meses”, respondió el cineasta cuando le cuestionaron si habrá MK3.

En una entrevista más reciente para el portal JoBlo, el director brindó una respuesta bastante similar. “Creo que el ciclo de vida de esta película debe completarse antes de que se pueda hacer alguna declaración oficial. Así que diría que esperemos y veamos”, comentó el creativo.

Mortal Kombat 3 aún no tiene una posible fecha de lanzamiento

Si bien está lejos de ser la noticia que esperaban los fanáticos, al menos las palabras de Simon McQuoid sugieren que Warner Bros. y New Line aún no dan por perdida la serie y que eventualmente podría haber una tercera entrega.

El futuro de MK3 dependerá del éxito de Mortal Kombat 2 en HBO Max

En la Comic-Con de New York que se celebró durante el año pasado, el guionista Jeremy Slater, responsable de la historia de Mortal Kombat 2, confirmó en un panel que New Line y Warner Bros. lo contrataron para que escribiera la tercera película. Ese acto de buena fe demostró la confianza que tenían los productores por el proyecto.

No obstante, y previo al estreno de la segunda cinta, el escritor confirmó en otra entrevista que el estudio responsable de la franquicia aún no daba luz verde a la producción de la secuela. En pocas palabras, el futuro aún es incierto pese a que ya existe un primer borrador del guion.

El director Simon McQuoid comentó que los fanáticos deberán “esperar y ver” hasta que MK2 complete su ciclo de vida, pues tanto él como el resto del equipo aún no pueden brindar una confirmación definitiva sobre si la próxima película seguirá adelante pese al rendimiento en taquilla de la secuela.

Mortal Kombat 2 se estrenó en formato digital en junio de 2026, y se espera que su debut en formato físico a través de Blu-Ray y DVD tenga lugar el próximo 28 de julio. Eso sí, la cinta protagonizada por Adeline Rudolph, Karl Urban, Lewis Tan y Jessica McNamee llegará antes a streaming.

En específico, MK2 se incorporará al catálogo de HBO Max a finales de julio. Si la cinta tiene un buen rendimiento en el servicio de suscripción, es probable que la tercera película sí termine por concretarse. Mientras tanto, el actor Joe Taslim, quien interpretó a Sub-Zero, ya levantó la mano para protagonizar su propio spin-off.

Mortal Kombat 2 se estrenará en HBO Max y estará disponible sin costo extra el 24 de julio de 2026

Pero dinos, ¿crees que habrá una tercera película? ¿Crees que Warner Bros. cancelará la secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

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