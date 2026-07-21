Los coleccionistas suelen cuidar sus figuras como verdaderos tesoros. Algunas piezas alcanzan precios elevados y se convierten en el centro de cualquier vitrina. Sin embargo, una historia relacionada con Chainsaw Man está dando mucho de qué hablar por un motivo muy distinto.

En las últimas horas comenzó a circular un video en X donde un supuesto fan asegura que tuvo que deshacerse de una figura de Makima después de experimentar una serie de sucesos inquietantes. Aunque el clip se volvió viral, hasta el momento no existe información que permita confirmar la veracidad de la historia, por lo que todo se mantiene como un testimonio compartido en redes sociales.

Aseguran que una figura de Makima estaba poseída y terminó quemada

De acuerdo con la publicación, el protagonista de la historia compró una figura de Makima de la línea Figuarts Mini de Bandai Namco. Poco después, comenzó a notar situaciones que calificó como inexplicables.

Según su versión, la figura cambiaba de posición sin que nadie la tocara. Además, afirmó que empezó a sufrir pesadillas todas las noches y que otros objetos dentro de su casa también se movían por sí solos.

Ante esos supuestos acontecimientos, la mamá del fan quemó la figura para poner fin a la situación. El video muestra el momento en que el coleccionable arde entre las llamas dentro de una cubeta, lo que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

Un fan de Chainsaw Man tuvo que quemar su figura de Makima porque la figura estaba poseída.



Dice que Makima cambiaba de posición sin que nadie la moviera, comenzó a tener pesadillas todas las noches y otros objetos también empezaron a moverse. 😭 pic.twitter.com/dNvgg42ffK — Animetrends (@AnimetrendsLA) July 21, 2026

Es importante señalar que, por ahora, únicamente circula ese video y no hay evidencia que confirme que los hechos ocurrieron tal como fueron relatados. Aun así, la publicación ya generó un intenso debate entre quienes creen que todo fue una broma y quienes disfrutaron la historia por lo extraña que resulta.

Los usuarios reaccionaron con humor y hasta pidieron quedarse con la figura

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las respuestas de la comunidad no tardaron en aparecer. Muchos usuarios tomaron el caso con humor y dejaron comentarios que rápidamente comenzaron a compartirse.

Algunos señalaron que ellos habrían aceptado quedarse con la figura en lugar de verla destruida: “¿Para qué la queman? Mejor me la hubieran regalado”, escribió un usuario (guiño, guiño).

Por otro lado, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de un internauta que escribió: “Ahora entiendo por qué los muñecos se quedan quietos en Toy Story”, una broma que acumuló numerosas reacciones entre los fans.

Esta es la muñeca en cuestión:

Chainsaw Man sigue siendo uno de los fenómenos más populares del anime

Más allá de esta curiosa historia, Chainsaw Man continúa como una de las franquicias más exitosas del anime y el manga. La obra de Tatsuki Fujimoto conquistó a millones de seguidores gracias a su mezcla de acción, violencia, humor negro y personajes memorables como Makima, Denji, Power y Aki.

Su popularidad también impulsó una enorme cantidad de productos oficiales, desde figuras de colección hasta ropa y accesorios. Entre ellos destacan precisamente las figuras Figuarts Mini, una línea reconocida por sus diseños estilizados y su tamaño compacto.

Por ahora, el supuesto caso de la figura “poseída” permanece como una curiosidad viral sin pruebas que respalden lo ocurrido. Aun así, la historia demuestra que Makima sigue siendo capaz de captar la atención de los fans, incluso fuera del anime.

¿Crees que todo fue una estrategia para hacerse viral? ¿Qué habrías hecho si una figura de tu colección comenzara a moverse sola? Cuéntanos en los comentarios.

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