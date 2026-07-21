A unas horas de la presentación del atleta de portada, EA Sports FC 27 ya vive su primera polémica pues jugadores temen verse afectados por un cambio relacionado con el modo Ultimate Team y las infames cajas de botín.

El juego de Electronic Arts debutará bajo nuevas reglas en el mercado europeo que buscan proteger a los menores de edad de los sistemas de loot boxes presentes en éste y otros videojuegos.

De acuerdo con los nuevos lineamientos, el título de fútbol más popular del mundo podría perder millones de jugadores, marcando un punto y aparte en la historia de las microtransacciones.

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EA Sports FC 27: millones de usuarios podrían ser afectados por las nuevas reglas de PEGI

Luego de que se revelara que Kylian Mbappé, estrella de Francia y del Real Madrid, será el atleta de portada de EA Sports FC 27 en su edición Ultimate surgieron dudas sobre la clasificación que tendrá el juego.

Por si no lo sabes, en junio pasado entró en vigor el nuevo reglamento de la Pan European Game Information (PEGI), sistema de clasificación en Europa. Dicho marco legal establece que los títulos con sistemas de cajas de botín serán clasificados automáticamente como PEGI 16, o sea que no serán accesibles para jugadores menores de 16 años.

En el caso de EA Sports FC, y su fase previa como FIFA, siempre recibió la clasificación PEGI 3, prácticamente un videojuego para todo tipo de público. Sin embargo, las polémicas con las cajas de botín, como los sobres de Ultimate Team, y los incontables casos en que menores de edad se vieron envueltos en gastos inesperados y fraudes llevó el tema ante las autoridades europeas y se tomó esta decisión.

Hasta el momento, PEGI no ha otorgado la clasificación oficial para EA Sports FC 27, mientras los desarrolladores mantienen en secreto si Ultimate Team tendrá cambios en esta versión para sacar la vuelta al reglamento o aceptarán el sello de PEGI 16 y sus consecuencias en el mercado.

En redes sociales ya se especula con la clasificación que recibirá EA Sports FC 27 en Europa

¿Qué dicen las nuevas reglas de PEGI sobre las compras y microtransacciones en los videojuegos?

Tras años de polémicas y debate, y ante la imposibilidad de los legisladores europeos para establecer un marco legal que atienda la situación, PEGI tomó la decisión de establecer nuevas reglas para proteger a los menores de edad de los sistemas de cajas de botín.

El sistema de clasificación considera que al modificar la edad mínima de un videojuego logrará que las compañías hagan cambios en sus esquemas de microtransacciones o en dado caso asuman las pérdidas de público y, por ende, de ingresos.

Al respecto, las nuevas reglas de PEGI para el mercado europeo con todo juego que salga a partir de junio de 2026 son:

Nuevas reglas de PEGI (2026) para riesgos interactivos

Cajas de botín (Loot Boxes) Juegos con cajas de botín, sobres, sistemas gacha u otros objetos aleatorios obtenidos mediante dinero real Clasificación mínima: PEGI 16. En casos de mayor riesgo, la clasificación puede subir a PEGI 18 Compras dentro del juego (In-Game Spending) Juegos con ofertas por tiempo limitado, promociones con cuenta regresiva o mecánicas que incentivan compras impulsivas Clasificación: PEGI 12 Si incluyen herramientas para limitar o desactivar las compras, pueden recibir PEGI 7 NFT y Blockchain Juegos que requieren NFT o activos basados en blockchain para jugar o progresar Clasificación: PEGI 18 Recompensas por iniciar sesión (Play-by-Appointment) Juegos que ofrecen recompensas por conectarse diariamente Clasificación: PEGI 7 Si penalizan al jugador por no regresar (pérdida de recompensas, progreso o contenido), la clasificación aumenta a PEGI 12 Comunicación en línea Juegos con chat de texto o voz sin herramientas para bloquear, denunciar o moderar usuarios Clasificación: PEGI 18

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