Shrek 5 ha generado mucha polémica desde su anuncio oficial. Más allá de la conversación en torno a si es necesario una quinta entrega de la franquicia, gran parte de la discusión en nuestro país se enfocó en el doblaje latino. En particular, había dudas sobre si el actor Alfonso Obregón retomaría su papel en la secuela.

Ahora, la película de DreamWorks Animation y Universal Pictures reapareció más de un año después de su anuncio oficial con un nuevo teaser que nos permite conocer un poco más del contexto narrativo. Y sí, se compartió una versión con voces al español latinoamericano que ya dio mucho de qué hablar.

Y es que, tal como muchos temían, hay malas noticias para quienes esperaban que Alfonso Obregón regresara como el ogro más famoso del cine animado.

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Alfonso Obregón no regresa en Shrek 5; éste es el reparto confirmado en español

El martes 16 de junio de 2026, Universal Pictures México reveló el primer avance oficial de Shrek 5. Allí, pudimos escuchar las voces de algunos de los personajes principales.

Al respecto, Fiona es interpretada una vez más por Dulce Guerrero, quien dio vida al personaje en las 4 películas anteriores y otros proyectos animados de la franquicia de DreamWorks. De igual forma, Eugenio Derbez, famoso actor y comediante mexicano, regresa como Burro.

El nuevo adelanto de Shrek 5 también permite escuchar algunos personajes secundarios de la cinta. José Gilberto Vilchis, quien reemplazó a Jesús Barrero, volverá a prestar su voz a Jengi. Por su parte, Jorge Badillo, reconocido por ser Peacemaker en la serie de DC Comics, interpretó a un muñeco de nieve que aparece en una breve secuencia.

Ahora bien, la polémica se desató cuando los fanáticos descubrieron casi de inmediato que Alfonso Obregón, quien dio vida al ogro protagonista en todos los proyectos oficiales de la franquicia, no retomará su papel en la quinta entrega de la serie.

Recordemos que el doblaje latino de un trailer o teaser puede ser diferente al que se escucha en la versión final que llega a los cines de México y Latinoamérica. Con esto en mente, es factible que el reparto no sea definitivo y aún haya cambios en el futuro, con la posibilidad de que Alfonso Obregón y otros actores se unan posteriormente al proyecto.

Este es el elenco del doblaje latino de Shrek 5 confirmado hasta la fecha:

Burro ― Eugenio Derbez

Jengi ― José Gilberto Vilchis

Muñeco de nieve ― Jorge Badillo

Princesa Fiona ― Dulce Guerrero

Shrek ― Actor por identificar

Alfonso Obregón no participó en el doblaje latino del primer trailer oficial de Shrek 5

¿Por qué Alfonso Obregón no participa en el doblaje de Shrek 5?

Al momento de escribir esta nota, ni Universal Pictures México ni DreamWorks Animation se han pronunciado sobre la ausencia de Alfonso Obregón, así que los motivos por los que el reconocido actor de doblaje no interpretó al personaje principal en el primer teaser de la película permanecen como un misterio.

En 2024, las autoridades de México arrestaron a Alfonso Obregón después de que una alumna de un taller de doblaje lo acusara de acoso. Posteriormente, una segunda denuncia se incorporó al caso, lo que derivó en que la fiscalía del país dictara prisión preventiva para el actor de voz.

El actor de doblaje Alfonso Obregón fue acusado de acoso y enfrentó numerosas polémicas en redes sociales

Un par de semanas después, a finales de agosto de 2024, se dio a conocer que el también locutor quedó libre tras ser declarado inocente. Parece que este escándalo es una de las razones por las que el actor perdió algunos de sus papeles más iconicos, incluidos Junkrat de Overwatch y Kakashi Hatake de Naruto.

Al margen de esta polémica, Alfonso Obregón impuso varias condiciones para regresar como el ogro en Shrek 5. Además de pedir un pago mayor por su trabajo, solicitó ser el director del doblaje al español latino y que la promoción de la cinta en Latinoamérica resaltara su nombre y no el de Mike Myers, voz original del personaje para Estados Unidos. Es probable que no se llegara a un acuerdo con Universal Pictures.

Shrek 5 llegará a los cines del México en algún punto del verano de 2027. En definitiva, aún hay tiempo para que el reparto del doblaje experimente cambios.

Pero dinos, ¿te molesta que Alfonso Obregón no regrese en la secuela? ¿Crees que su ausencia tendrá un impacto en la taquilla? Déjanos leerte en los comentarios.

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