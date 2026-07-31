Los videojuegos de plataformas en 3D marcaron a toda una generación durante los 90, y ahora uno de sus representantes más queridos está listo para volver. Argonaut Games anunció el desarrollo del remaster de Croc 2: Kingdom of the Gobbos, una secuela que se estrenó en 1999.

Aunque el estudio todavía no compartió una fecha de lanzamiento exacta, confirmó que esta nueva versión seguirá el camino del exitoso remaster de Croc: Legend of the Gobbos del año pasado y llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

El regreso de una aventura llena de exploración y plataformas

Si no sabes de qué trata esta entrega, déjanos decirte que Croc 2: Kingdom of the Gobbos comienza cuando el Profesor Gobbo descubre que los Dantinis han resucitado al malvado Barón Dante. Tras ser capturado, Croc encuentra un misterioso mensaje que revela que sus verdaderos padres lo están buscando e inicia un nuevo viaje lleno de peligros.

Los jugadores recorrerán el continente explorando 4 aldeas completamente distintas, las cuales abarcan un pueblo costero, una curiosa villa, una comunidad de cavernícolas y otra zona en las montañas.

Si eso no fuera suficiente, la aventura incluirá más de 40 niveles, rescate de Gobbos, misiones opcionales y una tienda administrada por Swap Meet Pete, donde será posible adquirir objetos útiles y viajar rápidamente entre regiones.

Aquí puedes ver el anuncio:

Nuevos vehículos, jefes y mejoras para el remaster

Además de los clásicos saltos y el característico ataque con la cola, Croc contará con un nuevo triple salto que facilitará alcanzar zonas elevadas. También será posible conducir automóviles y lanchas, recorrer minas en vagonetas, volar e incluso pilotar un avión.

Los enfrentamientos contra los Guardianes también regresarán con personajes como Soveena the Squid, Cannon Boat Keith y Flavio the Thermal Fish, cada uno con habilidades y mecánicas únicas.

Lo mejor de todo es que Argonaut Games aseguró que el remaster conservará la esencia del juego original mientras moderniza sus gráficos, escenarios y animaciones.

La Croc2pedia permitirá descubrir los secretos del desarrollo

Una de las mayores sorpresas será la incorporación de Croc2pedia, un museo digital dedicado a la historia del juego.

Este modo incluirá documentos originales de desarrollo, material publicitario, mercancía promocional, videos de pruebas de animación, modelos 3D de contenido eliminado y hasta entrevistas con desarrolladores originales de Argonaut Games y miembros del equipo responsable del remaster.

¿Jugaste Croc 2: Kingdom of the Gobbos en su lanzamiento original? ¿Le darás una oportunidad a este remaster cuando llegue a consolas y PC? Cuéntanos en los comentarios.

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