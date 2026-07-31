Steam tiene una base de usuarios gigante, pues cada día les da la bienvenida a millones de usuarios en todo el mundo. Con esto en mente, no resulta extraño que los ciberdelincuentes utilicen esta plataforma para distribuir malware e intentar engañar a los jugadores con todo tipo de fechorías.

Esa clase de actividades ilícitas son, lamentablemente, cada vez más comunes en la tienda de Valve. Ahora, la comunidad advierte sobre un nuevo engaño que infecta las computadoras de las víctimas con software malicioso que, entre otras cosas, instala un programa que permite minar criptomonedas.

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Ciberdelincuentes se hacen pasar por los usuarios en los foros de Steam

A diferencia de lo que sucede en consolas, jugar en PC puede ser una labor complicada, especialmente para los novatos. A veces, un juego puede presentar un problema técnico debido a la incompatibilidad con un software, una configuración incorrecta, la ausencia de drivers determinados, etcétera.

Por ello, es muy común que los jugadores recurran a los foros de Steam para solicitar la ayuda de la comunidad. Lamentablemente, los ciberdelincuentes ahora utilizan estos canales de auxilio para estafar a los fanáticos y engañarlos para que instalen malware en sus ordenadores.

De acuerdo con un reporte de Bleeping Computer (vía TheGamer), este método es muy sencillo. La trampa consiste en esperar a que alguien publique un mensaje en los foros y solicite algún consejo para solucionar un error de instalación o cualquier otra falla que impida correr un juego.

Es aquí donde actúan los ciberdelincuentes, quienes se hacen pasar por usuarios auténticos y brindan una solución falsa. A menudo, el estafador aconseja abrir el PowerShell como administrador y pegar una línea de código. Dicho comando instala de forma silenciosa un ejecutable XMRig que coloca discretamente un malware de minería de criptomonedas.

A ese tipo de programas se le conoce como ClickFix, y para funcionar requieren privilegios de administrador y la intervención directa del usuario. Por ello, las personas malintencionadas deben hacer creer a la víctima desprevenida que se trata de una solución real al problema técnico.

A menudo, estos programas maliciosos se ejecutan en segundo plano para eludir las protecciones de seguridad e instalar código en la computadora, todo esto mientras muestra mensajes falsos, solicitudes de verificación e instrucciones para engañar al jugador que sólo quiere corregir un error que le impide disfrutar un juego en su PC.

Los ataques de tipo ClickFix son cada vez más comunes en los foros de Steam

Las estafas y hackeos en Steam son cada vez más comunes

Como su mismo nombre indica, los malware de minería de criptomonedas son programas que se utilizan para generar Bitcoins y demás divisas digitales. Por lo general utilizan al máximo la GPU y CPU mientras se ejecutan en segundo plano y realizan las pruebas necesarias, una tarea que exige mucha energía.

La minería de criptomonedas es una actividad legítima hasta cierto punto, pero los estafadores engañan a las víctimas para usar sus PC sin autorización y obtener ganancias sin pagarles un solo centavo. Recordemos que minar Bictoins consume muchísima electricidad.

Los usuarios que sospechan y creen que cayeron en esta nueva estafa, pueden realizar un análisis con su antivirus de confianza para detectar posibles softwares ilegales en su equipo; sin embargo, se recomienda reinstalar por completo el sistema operativo para asegurarse de que se eliminó cualquier otro malware que se haya instalado durante el proceso.

Lamentablemente, ese tipo de ataques cibernéticos son cada vez más recurrentes en Steam. A finales de septiembre de 2025 se hizo viral el caso de BlockBlasters, un videojuego que contenía malware y permitía robar miles de dólares en criptomonedas a los creadores de contenido y jugadores.

Más recientemente también llamó la atención la historia de un grupo de hackers que utilizaban Steam Workshop y Wallpaper Engine para engañar a los usuarios a través de múltiples imágenes de personajes atractivos de anime, que en realidad eran virus disfrazados que permitían robar las cuentas de las víctimas.

Todos los jugadores de Steam están en riesgo y pueden instalar malware por accidente

Pero dinos, ¿conocías estas estafas? Déjanos leerte en los comentarios.

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