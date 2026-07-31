Durante muchos años, los fans imaginaron cómo habría sido jugar algunos de los proyectos cancelados del Virtual Boy, la polémica consola de Nintendo. Ahora, la compañía sorprendió con una noticia que pocos esperaban: 2 títulos que jamás llegaron al mercado finalmente debutarán de forma oficial en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Como parte de las novedades de Nintendo Classics, Nintendo confirmó que D-HOPPER y ZERO RACERS estarán disponibles a partir del 4 de agosto para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Un punto importante es que se trata de un lanzamiento histórico, ya que ambos juegos permanecieron inéditos durante casi 3 décadas.

Los juegos perdidos del Virtual Boy finalmente verán la luz

El primero de ellos es D-HOPPER (que fue conocido originalmente como Dragon Hopper), un juego de acción y aventura desarrollado por Intelligent Systems, el estudio encargado de sagas como Fire Emblem y Paper Mario.

El segundo título es ZERO RACERS, un spin-off de F-Zero desarrollado por Nintendo y que prometía bastante.

No obstante, los 2 proyectos fueron cancelados en su momento debido al fracaso comercial del Virtual Boy, que también tuvo una vida muy corta.

La buena noticia es que, gracias a Nintendo Classics, ambos títulos podrán jugarse por primera vez de manera oficial, convirtiéndose en una oportunidad única para descubrir una parte casi olvidada de la historia de la compañía.

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Necesitarás un accesorio especial para vivir la experiencia del Virtual Boy

Cabe mencionar que quienes quieran disfrutar estos juegos deberán utilizar el accesorio que replica el visor del Virtual Boy. Para ello, Nintendo vende una versión oficial compatible con Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, así como una alternativa de cartón más económica.

El accesorio permite insertar la consola en modo portátil para recrear la experiencia visual del sistema lanzado en la década de los 90. Tristemente, aún no se vende de forma oficial en México, por lo que se debe exportar de Estados Unidos o Canadá.

Nintendo Music también recibe nuevos clásicos del Virtual Boy

Las novedades no terminan ahí, ya que Nintendo agregó la música de 5 juegos del Virtual Boy al catálogo de Nintendo Music.

Los nuevos álbumes corresponden a Wario Land, Mario’s Tennis, Mario Clash, Galactic Pinball y Teleroboxer, por lo ue los fans ya pueden disfrutar las melodías en su celular o PC.

¿Piensas probar estos juegos cancelados después de tantos años? ¿Crees que Nintendo debería rescatar más proyectos inéditos de su historia? Cuéntanos en los comentarios.

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