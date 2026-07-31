PlayStation se convirtió en el enemigo número 1 de los coleccionistas, defensores de la preservación y los jugadores en general tras informar que abandonará el formato físico en cuestión de meses. Es una decisión que aún genera mucha discusión, y en el debate surgió una pregunta interesante: ¿el PS6 se parecerá demasiado a una PC al ser un dispositivo 100% digital?

Para ser claros, todavía no hay garantía de que la consola de próxima generación de Sony prescindirá de una unidad de disco y sólo podrá correr juegos digitales, pero definitivamente la tendencia reciente apunta a esa posibilidad cada vez más latente.

En medio de las protestas y las críticas, una directora de la compañía japonesa reafirmó que seguirán firmes con su postura y explicó por qué los jugadores aún querrán comprar sus consolas pese a la desaparición del formato físico y la apuesta por los medios digitales.

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PlayStation puede coexistir pacíficamente con los juegos de PC, afirma Sony

Fue a principios de julio cuando Sony informó que dejará de producir juegos first-party y de terceros en formato físico a partir de 2028. La noticia generó una reacción extremadamente negativa, y los fanáticos mostraron resistencia con boicots y otras campañas en redes sociales.

A finales de esta semana, PlayStation compartió su más reciente informe financiero y reveló las cifras de ventas de PS5. Inevitablemente, el tema de los juegos físicos salió a colación. Lin Tao, directora financiera de la compañía, indicó que escuchan las críticas del público, pero en última instancia aseguró que seguirán con sus planes pese a las quejas de un sector de la comunidad.

Con eso en mente, es fácil asumir que el próximo PlayStation 6, que aún carece de una ventana de lanzamiento, será un ecosistema 100% digital. ¿Acaso eso hará que se parezca demasiado a una PC gamer? Esta interrogante fue un tema de conversación durante la llamada con los inversionistas.

En específico, un analista preguntó si abandonar la compatibilidad con discos físicos conlleva el riesgo de que las futuras consolas de Sony se parezcan más a un PC de gaming totalmente digital. La directora financiera negó esa idea, y señaló que sus ecosistemas aún serán más asequibles y estables que una computadora de juegos.

“Nuestra fortaleza reside en la sección de contenidos; ese es uno de nuestros puntos fuertes. La estabilidad del entorno de juego es otro punto fuerte. En comparación con una PC de gaming de gama alta, nuestro producto es más asequible”, comentó Lin Tao.

La directora financiera de Sony niega que el disco en sí mismo sea un factor diferenciador demasiado importante, y señala que, de cara al futuro, podrán “coexistir pacíficamente con los juegos de PC”. Por si lo olvidaron, vale la pena recordar que PlayStation dejará de lanzar sus grandes juegos single-player en Steam.

Sony afirma que el PS6 no será una PC gamer

PlayStation 6 sería casi tan cara como una PC gamer

En efecto, Lin Tao tiene un punto al señalar que las consolas son, por regla general, productos más estables que una PC. Al final del día, están diseñadas para correr juegos con la menor cantidad de errores o problemas de compatibilidad gracias a sus ecosistemas cerrados y especificaciones técnicas preestablecidas.

Claro está, una consola también es mucho menos flexible en comparación con una computadora de gaming.

También es cierto que las plataformas de sobremesa resultan más económicas que una PC gamer, pero la brecha entre ambos dispositivos se achicó en años recientes debido a la crisis de hardware que provocó aumentos masivos de precio en las memorias RAM y otras piezas.

De acuerdo con informes, el PlayStation 6 será muy caro y podría superar los $1000 USD, lo que está muy cerca del rango del Steam Machine y computadoras de gama baja. Sony aún guarda silencio sobre el precio de su nuevo dispositivo, pero ya dejó claro que no lo venderá en pérdidas.

Valve también advirtió que la crisis de hardware continuará por el futuro previsible, y hay quienes temen que haya más incrementos de precio.

Con respecto al tema del formato físico, Lin Tao confirmó que “actuarán con cautela” y que explorarán formas de “involucrar a los jugadores” en la transición. Mientras tanto, la comunidad sigue firme con sus protestas y se espera que a mediados de agosto se realice un “apagón económico” en el que los fans cerrarán sesión y no realizarán compras en la PS Store durante 7 días.

Se espera que el PlayStation 6 sea muy caro y tengo un precio elevado

Pero dinos, ¿crees que una consola sin unidad de disco es como una PC? Déjanos leerte en los comentarios.

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