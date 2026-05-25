The Legend of Zelda: The Wind Waker es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de toda la saga de The Legend of Zelda; sin embargo, las cosas no siempre fueron así. Durante años fue juzgado por su estilo caricaturezco y también arrastró una crítica muy específica: muchos fans sentían que el juego estaba incompleto.

Ahora, una vieja entrevista volvió a llamar la atención de la comunidad porque Eiji Aonuma admitió que él mismo cree que esa percepción fue responsabilidad suya.

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Eiji Aonuma cree que The Wind Waker terminó siendo más pequeño de lo planeado

En una entrevista publicada originalmente por la revista Edge en 2005 (vía GamesRadar), poco antes del lanzamiento de The Legend of Zelda: Twilight Princess, Aonuma habló sobre las críticas que recibió The Wind Waker por sentirse menos ambicioso que entregas pasadas de Zelda.

El productor explicó que originalmente el equipo tenía planes mucho más grandes para el juego, pero el tiempo de desarrollo obligó a reducir el tamaño de la aventura para poder lanzarla a tiempo.

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“Creo que eso fue mi culpa. Para decir la verdad, originalmente estábamos pensando en algo más grande y, para terminarlo a tiempo, tuvimos que hacerlo más compacto”, explicó Aonuma.

El creativo también reconoció que, aunque el equipo hizo todo lo posible para que la experiencia siguiera siendo divertida, entiende perfectamente por qué algunos jugadores sintieron que faltaba contenido.

“Esa era nuestra intención y pensé que podíamos lograrlo. Pero si la gente se sintió así, entonces fue mi culpa por falta de esfuerzo”, añadió.

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Los fans siguen recordando el contenido eliminado de Zelda: The Wind Waker

Una de las críticas más comunes hacia The Legend of Zelda: The Wind Waker siempre ha sido la sensación de que varios calabozos fueron eliminados durante el desarrollo.

Muchos jugadores recuerdan especialmente la extensa búsqueda de la Trifuerza, una sección que algunos consideran fue utilizada para alargar artificialmente la duración del juego tras los recortes de contenido.

Con el paso de los años, también surgieron teorías entre los fans que apuntan a que algunas ideas descartadas terminaron reutilizándose posteriormente en entregas futuras de la franquicia.

A pesar de ello, el juego logró convertirse en uno de los títulos más queridos de Zelda, especialmente después del lanzamiento de The Legend of Zelda: The Wind Waker HD para Nintendo Wii U, versión que solucionó varias de las quejas originales relacionadas con el ritmo y la exploración marítima.

El estilo caricaturesco de Wind Waker también fue muy criticado en su momento

Como ya mencionamos al inicio de esta nota, el apartado visual de The Legend of Zelda: The Wind Waker generó una enorme polémica cuando fue presentado por Nintendo.

Después del tono más maduro de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Majora’s Mask, muchos jugadores esperaban que la saga diera el salto next-gen con gráficos oscuros y realistas. En cambio, Nintendo apostó por un estilo cel-shading caricaturesco que inicialmente fue rechazado por parte de la comunidad.

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Con el tiempo, sin embargo, el juego terminó envejeciendo mucho mejor visualmente que otros títulos de su generación, convirtiéndose en uno de los Zelda más reconocibles y queridos por los fans.

Y tú, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Aonuma? ¿Crees que The Legend of Zelda: The Wind Waker se siente incompleto? Cuéntanos en los comentarios.

The Legend of Zelda: The Wind Waker debutó en Nintendo GameCube, pero ya se puede disfrutar en una remasterización para Nintendo Wii U y una versión emulada en Nintendo Classics de Nintendo Switch 2. Puedes saber más sobre este título si haces clic aquí.