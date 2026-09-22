Después de 10 años sin aumentar su precio en México, Amazon Prime finalmente tendrá un ajuste en sus tarifas. La compañía informó a sus suscriptores que la membresía anual y mensual subirán de precio y que el cambio comenzará a aplicarse desde septiembre.

La actualización ya está vigente para las nuevas contrataciones y también llegará de manera gradual a quienes ya cuentan con una membresía activa, dependiendo de su fecha de renovación.

¿Cuánto costará Amazon Prime en México?

Hay dos opciones para contratar Amazon Prime en México: pagar la membresía de manera mensual o hacerlo por todo un año.

El plan anual pasará de $899 a $945 MXN, lo que representa un aumento de $46 pesos.

Por otro lado, el precio mensual tendrá un incremento mayor: pasará de $99 a $129 MXN.

En otras palabras, quienes pagan mes a mes tendrán que desembolsar $30 pesos adicionales cada periodo.

Mensual $99 MXN $129 MXN Anual $899 MXN $945 MXN

El nuevo precio anual equivale a pagar alrededor de $78.75 pesos al mes si se divide entre los 12 meses, mientras que contratar la membresía mes a mes durante todo un año tendría un costo de $1,548 MXN.

¿Cuándo comenzará a cobrarse el nuevo precio?

El nuevo precio comenzó a aplicarse a nuevas contrataciones desde el 21 de septiembre de 2026.

Si ya tienes una membresía activa, el cambio no se realizará inmediatamente. Amazon explicó que el nuevo costo se aplicará en la fecha de renovación que ocurra a partir del 21 de octubre de 2026.

Por lo tanto, si tu suscripción todavía no se renueva, podrás mantener el precio actual hasta que termine tu periodo de pago vigente.

Amazon Prime mantuvo su precio durante una década

El aumento resulta especialmente llamativo porque Amazon Prime llegó formalmente a México en 2016 y, de acuerdo con la información enviada por Amazon a sus clientes, esta es la primera actualización de precio desde su lanzamiento en el país.

Durante estos 10 años, la membresía también amplió la cantidad de beneficios incluidos.

Entre ellos se encuentran los envíos gratuitos en millones de productos, sin un monto mínimo de compra, además de opciones de entrega el mismo día o al día siguiente en determinadas ciudades.

La membresía también incluye beneficios relacionados con entretenimiento, como Prime Video, con acceso a películas, series y producciones originales, además de contenido deportivo en vivo.

A esto se suman Amazon Music sin anuncios, con acceso a millones de canciones, y juegos gratuitos mediante Amazon Luna.

Los miembros también tienen acceso a ofertas exclusivas, incluyendo promociones durante Prime Day, además de beneficios relacionados con Rappi Restaurantes.

¿Qué pasa si no quieres pagar el nuevo precio?

Si el aumento no te convence, puedes cancelar tu membresía antes de que llegue la fecha de renovación con la nueva tarifa.

Amazon señala que, en ese caso, Prime continuará activo hasta que termine el periodo que ya pagaste, por lo que no perderás inmediatamente los beneficios de tu suscripción.

Así que si llevas años pagando los $899 pesos anuales, vale la pena revisar la fecha exacta de renovación de tu cuenta. A partir de ese momento, tu membresía pasará a tener el nuevo precio de $945 pesos al año.

Y si pagas mensualmente, el cambio será todavía más evidente: pasarás de $99 a $129 pesos cada mes.

¿Qué te pareció este aumento de precio? ¿Te llevará a cancelar tu membresía a Amazon Prime? Cuéntanos en los comentarios.

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