Gears of War: E-Day es uno de los exclusivos de XBOX más importantes de cara al futuro inmediato. Su lanzamiento está a la vuelta de la esquina, y los fanáticos de la franquicia están más emocionados que nunca; sin embargo, se acaba de confirmar una noticia muy triste justo antes del lanzamiento oficial, lo que plantea muchas preguntas sobre el futuro.

Resulta que un importante directivo de The Coalition acaba de perder su empleo como parte de la más reciente ronda de despidos masivos que se llevó a cabo a lo largo y ancho de XBOX. Lo que hace que esa situación sea más triste es que el creativo celebró el debut de la nueva entrega tan sólo unos días antes de perder su trabajo.

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Director narrativo de Gears of War: E-Day es despedido

Asha Sharma reemplazó a Phil Spencer y se convirtió en la nueva directora de XBOX a principios de este año. La líder de la división de videojuegos reconoció que el negocio de la compañía se encuentra en un mal momento, y adelantó que habría cambios importantes en toda la organización.

Es así como durante el verano se reveló que Microsoft despediría a miles de empleados en los próximos meses. La primera tanda de recortes tuvo lugar en julio, y afectó a más de 1000 trabajadores. Bien dicen que bajo aviso no hay engaño, pues a finales de septiembre se efectuó la segunda ronda.

El 22 de septiembre de 2026, XBOX confirmó la eliminación de más de 200 puestos de empleo en múltiples áreas de la compañía, lo que afectó a numerosos estudios de desarrollo. También se informó que algunos equipos se fusionaron con otros, y que la franquicia Halo ahora pasará a estar bajo la sombrilla de Activision.

Y sí, estos recortes también afectaron a The Coalition y al próximo Gears of War: E-Day. A través de una publicación en su cuenta personal de LinkedIn, Juan Vaca, quien se desempeñó como director de historia en la más reciente entrega de la franquicia de acción, confirmó que formó parte de la última oleada de recortes de personal.

“Sor parte de esta ronda de despidos y estoy abierto a nuevas oportunidades en videojuegos, cine y televisión. Si su equipo necesita un director o guionista, no dude en contactarme”, comentó el creativo en sus redes personales.

Juan Vaca se incorporó al equipo de The Coalition en 2022, y su trabajo en el estudio fue “guiar a los equipos narrativos y a los grupos multidisciplinarios durante el proceso de creación de una historia, desde el concepto hasta la ejecución”. Y sí, él fue uno de los máximos responsables de la historia del nuevo Gears of War: E-Day.

Por el momento, se desconoce cuántas personas más del estudio fueron despedidas como parte de la más reciente oleada de despidos. De acuerdo con una fuente familiarizada con la situación, menos de un puñado de personas de la compañía perdieron su empleo por razones ajenas a la reestructuración general de XBOX.

Juan Vaca, quien trabajó como director de historia en Gears of War: E-Day, fue despedido de The Coalition

Juan Vaca pierde su empleo poco antes del estreno de Gears of War: E-Day

Microsoft aún no se pronuncia sobre la salida de Juan Vaca, pero se informa que los despidos de hoy no afectarán los planes de lanzamiento de Gears of War: E-Day, cuyo debut sigue previsto para inicios de octubre de 2026.

El 17 de septiembre de 2026, el director narrativo publicó en sus redes sociales que la más reciente entrega de la serie alcanzó la fase Gold y, por ende, ya está terminado. En su post, se mostró muy orgulloso y expresó su entusiasmo por ver las reacciones de los jugadores.

“Gears of War: E-Day ya está listo. Estoy emocionado de que el mundo vea en qué hemos trabajado todo el equipo”, comentó Juan Vaca a finales de la semana. Ahora, menos de 7 días después, el creativo confirmó que perdió su empleo por culpa de los despidos generalizados en XBOX.

Microsoft guarda silencio sobre el futuro de la franquicia, y se desconoce qué es lo que seguirá tras el lanzamiento de la precuela protagonizada por Marcus Fenix y Dominic Santiago. Lo cierto es que Juan Vaca no participará en el próximo proyecto de The Coalition, lo que obviamente tendrá implicaciones a largo plazo.

Tras el despido de Juan Vaca, el futuro de la franquicia Gears of War es incierto

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Gears of War: E-Day debutará el 6 de octubre de 2026 en exclusiva para XBOX Series X|S, XBOX Game Pass y PC, aunque el acceso anticipado comenzará el 1 de octubre. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con la franquicia.

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