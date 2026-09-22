La eterna discusión sobre el SBMM (Skill-Based Matchmaking) volvió a encenderse en la comunidad de Call of Duty. El creador de contenido Tdawgsmitty lanzó una petición para pedir que el sistema sea eliminado de las partidas no clasificatorias de la franquicia.

La propuesta tiene un objetivo bastante específico: no busca eliminar el SBMM de Call of Duty por completo, sino trasladarlo a los modos donde los jugadores entran precisamente buscando una experiencia competitiva.

De acuerdo con la petición, las partidas públicas deberían ofrecer una experiencia más relajada y variada, mientras que los modos Ranked serían el lugar indicado para enfrentar a jugadores de habilidades similares.

La petición ya reunió cientos de firmas

Tdawgsmitty no es nuevo en la discusión sobre el matchmaking de Call of Duty. El creador lleva tiempo criticando el sistema y, la semana pasada, incluso comenzó a publicar mensajes dirigidos a la CEO de Xbox, Asha Sharma, con la intención de llamar su atención sobre el tema.

Ahora decidió llevar su protesta un paso más allá con una petición en Change.org. En poco tiempo, la iniciativa consiguió más de 500 firmas aproximadamente durante su primera hora, de acuerdo con los reportes disponibles.

La petición argumenta que el SBMM puede hacer que las partidas públicas se sientan demasiado competitivas. Entre las situaciones que menciona están jugar después del trabajo para relajarse, probar un arma diferente o simplemente jugar con amigos que tienen distintos niveles de habilidad.

La propuesta de Tdawgsmitty es que los jugadores puedan encontrar partidas más variadas en los modos públicos, mientras que quienes quieran una experiencia estrictamente competitiva puedan recurrir a las partidas rankeadas.

¿Por qué el SBMM vuelve a ser polémica?

La discusión no es nueva en Call of Duty. De hecho, el matchmaking basado en habilidad lleva años dividiendo a la comunidad.

Quienes critican el sistema consideran que una partida pública no debería sentirse como otra competencia. Desde esta perspectiva, enfrentarse constantemente a jugadores de un nivel similar puede hacer que cada partida requiera utilizar las mejores armas, jugar de manera óptima y mantener un nivel de concentración que no todos buscan cuando entran a una partida casual.

La petición también reclama mayor transparencia sobre el funcionamiento del matchmaking y propone que la comunidad pueda probar directamente posibles modificaciones al sistema.

Parte del argumento toma como referencia declaraciones del antiguo desarrollador de Call of Duty Brian Bright sobre el proyecto cancelado NX1. Según la descripción de la petición, Bright habló de un sistema que originalmente ponía énfasis en aspectos como el ping y la región, antes de que Activision comenzara a incorporar un mayor uso de datos y análisis relacionados con la habilidad.

Eso sí, el funcionamiento exacto del matchmaking puede involucrar diferentes factores dependiendo del juego y del modo, por lo que las afirmaciones de la petición representan la postura de sus impulsores y no una descripción oficial completa del sistema actual.

La comunidad de Destiny inspiró esta protesta

Hay una razón específica por la que Tdawgsmitty decidió lanzar la petición ahora. El creador tomó como ejemplo las recientes protestas de los jugadores de Destiny, quienes se organizaron después de decisiones de Bungie relacionadas con el futuro de Destiny 2.

La respuesta de la comunidad incluyó protestas en línea y llamados a no apoyar Marathon. Posteriormente, Bungie anunció el regreso de contenido previamente retirado y confirmó que continuaría apoyando la franquicia Destiny.

Tdawgsmitty considera que este caso demuestra que una comunidad organizada puede hacer que una compañía reconsidere determinadas decisiones.

“Esta noticia de Destiny es enorme para los videojuegos. Demuestra que podemos usar nuestra voz y generar cambios. Es momento de que la comunidad de COD dé un paso al frente y consiga algunos cambios muy necesarios en la dirección que ha tomado”, afirmó el creador en redes sociales.

La comparación, sin embargo, no significa que Activision vaya a cambiar su sistema de matchmaking. Por ahora, la petición es una iniciativa de la comunidad y no existe un anuncio de Activision que confirme modificaciones a partir de ella.

Infinity Ward ya habló sobre el futuro del matchmaking

La polémica también llega en un momento particularmente importante para la franquicia, pues Call of Duty: Modern Warfare 4 se encuentra muy cerca de debutar.

El matchmaking ya fue uno de los temas discutidos durante las pruebas del juego. Durante agosto, jugadores pidieron cambios relacionados con el SBMM después de probar el multijugador.

Infinity Ward, por su parte, ha señalado que el matchmaking es un sistema que continúa evolucionando. Jacky Reynolds, jefe de diseño de multijugador del estudio, explicó que no considera que sea un problema que pueda darse por completamente resuelto y que siempre pueden existir nuevas iteraciones. También señaló que el objetivo es que los jugadores se diviertan y tengan variedad en sus partidas.

Además, desarrolladores de Call of Duty han explicado anteriormente que Activision ha realizado pruebas retirando la habilidad como factor del matchmaking y que los resultados obtenidos hasta ahora han mostrado problemas cuando los jugadores terminan enfrentándose a rivales muy por encima de su nivel.

Por ahora, queda por ver si la nueva petición de Tdawgsmitty consigue crecer y llamar la atención de Activision. Lo que sí queda claro es que, a pocas semanas de la llegada de Modern Warfare 4, el SBMM volverá a ser uno de los temas más discutidos por la comunidad de Call of Duty.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que deberían eliminar el SBMM de Call of Duty? Cuéntanos en los comentarios.

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