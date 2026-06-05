Quizás muchos ya lo olvidaron, pero hubo una época en la que Among Us estaba por todos lados. El simpático videojuego independiente se convirtió en un fenómeno de masas durante la pandemia gracias a su divertido factor social, lo que indiscutiblemente llamó la atención de los productores de la industria del entretenimiento.

El título indie creado por el estudio Innersloth debutó en 2018, pero llegó al ojo público durante la contingencia que obligó a millones de personas a permanecer en sus casas. Mucho pasó desde entonces, y es innegable que está lejos de vivir su mejor momento en términos de popularidad.

Dicho esto, el videojuego aún es relevante y ocupa un lugar muy especial en los corazones de miles de fans y jugadores. Todos aquellos que extrañaban la franquicia están de suerte, pues la serie animada que se anunció hace un par de años por fin dio señales de vida y lo mejor es que ya está disponible en un popular servicio de streaming.

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Among Us se estrena sin previo aviso en Paramount Plus

Fue en aquel lejano 2023 cuando se anunció que la saga multijugador daría el salto a la industria del entretenimiento con una adaptación animada. El proyecto corrió por parte del creativo Owen Dennis, quien anteriormente trabajó en la serie Infinity Train.

Un año después, en 2024, la producción colaborativa entre Innersloth y CBS Eye Animation reapareció con un primer vistazo y los responsables del show confirmaron los miembros que conforman el reparto. Curiosamente, esa fue la última actualización oficial que tuvimos sobre el proyecto.

Es posible que muchos olvidaran que Among Us tendría una serie de TV, pero el show dio señales de vida a finales de esta semana de una forma muy inesperada. Y es que los 10 episodios que componen la primera temporada debutaron de sorpresa y ya están disponibles en el catálogo del servicio Paramount Plus.

Innersloth y CBS Eye Animation lanzaron el programa de televisión sin realizar una publicación en redes sociales o siquiera mostrar un nuevo avance, por lo que es muy probable que los capítulos se liberaran antes de tiempo y que el plan original era compartir la noticia durante la gala del Summer Game Fest 2026 de este viernes 5 de junio.

Among Us ya está disponible para su visualización en Paramount Plus en Estados Unidos y México, y es probable que también se pueda disfrutar en otros países. Los episodios son muy cortos y tienen una duración aproximada de 13 minutos, así que la serie se puede terminar en menos de 2 horas.

A juzgar por la descripción de los episodios, el show traslada algunos de los aspectos insignia del videojuego indie a la pantalla chica. Esto quiere decir que los fanáticos pueden esperar que se recreen las tareas que los jugadores deben completar e incluso las icónicas reuniones de emergencia.

Los 10 episodios de la serie de Among Us llegaron de sorpresa a Paramount Plus

¿Cuál es el reparto de Among Us?

De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie sigue las desventuras de los excéntricos tripulantes de una nave que se dedica a transportar chatarra a través de la galaxia. La situación se torna peligrosa cuando un impostor empieza a causar estragos, los que obligará al equipo a buscar pistas para evitar que haya más víctimas.

Además de Owen Dennis, la serie cuenta con el talento de Forest Willard y Macrus Bromander. Adicionalmente, el desarrollador Carl Neisser de Innersloth fungió como productor. La animación corrió por parte de Titmouse, que también trabajó en algunos cortos de la saga Guitar Hero.

En lo que respecta al elenco, la adaptación de Among Us tiene un reparto de grandes estrellas de Hollywood: desde Yvette Nicole Brown y Elijah Wood hasta Patton Oswalt y Randall Park. Destaca la participación de Ashley Johnson, quien dio voz a Ellie en la saga The Last of Us de PlayStation.

Innersloth confirmó que habría novedades de Among Us en el Summer Game Fest

Este es el reparto oficial de la serie animada:

Ashley Johnson

Dan Stevens

Debra Wilson

Elijah Wood

Kimiko Glenn

Liv Hewson

Patton Oswalt

Phil LaMarr

Randall Park

Wayne Knight

Yvette Nicole Brown

Pero dinos, ¿ya viste los episodios? ¿Qué te pareció la adaptación del videojuego indie de Innersloth? Déjanos leerte en los comentarios.

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