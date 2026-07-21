Aunque la decisión de Sony de liminar el formato físico en PlayStation a partir de 2028 es impopular, tiene base en los datos de venta de la misma compañía japonesa.

Para nadie es secreto que la venta de juegos en disco ha caído con rapidez en años recientes y la industria se cuestiona si vale la pena seguir con este formato.

Para muestra están los datos de las firmas de análisis y una de las más importantes expuso el panorama desolador que enfrenta los juegos físicos en una plataforma tan importante como PlayStation.

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Solo 7 juegos de PlayStation han superado las 100 mil copias vendidas en físico este año

El analista de Circana, Mat Piscatella, encendió las redes sociales al revelar lo que sucede con la venta de juegos físicos en PlayStation.

Una parte de la comunidad odia a Sony por su decisión en contra del formato, pero los números son fríos y dan cuenta del por qué se tomó ese camino.

Según el especialista de Circana, solo 7 videojuegos de PlayStation han vendido más de 100 mil copias físicas en lo que va del año en Estados Unidos. Asimismo, solo 2 juegos de PlayStation vendieron más de 10 mil copias físicas la semana pasada en ese país.

Estas cifras se tornan escabrosas con una publicación posterior. Tras ser cuestionado sobre el origen de estas copias, Mat Piscatella reveló que se trata de cifras que incluyen juegos de PlayStation Studios, third-party y todas las plataformas de PlayStation. Esto significa que no se reduce a PS5, también considera PS4 y si hay alguna tienda que vendió copias nuevas y contables de juegos de PS3 o hasta de PS Vita, también entran en la lista.

Mat Piscatella expone las pobres ventas de juegos físicos en PlayStation

El boicot de los fans contra PlayStation sucumbe ante la realidad de los números

Aunque hay un sector de jugadores de PlayStation molestos por el fin del formato físico y se han organizado para protestar contra Sony, sus actos no tienen la amplificación requerida.

Hace unos días, se confirmó que el relanzamiento de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 en PS5 fue un éxito con casi 7 millones de copias digitales.

Por otra parte, las estimaciones de preventa de GTA VI están por las nubes y un reporte de NewZoo anticipa que será la preventa más grande en la historia de los videojuegos. Incluso, estiman ventas hasta por 51 millones de copias en la primera semana. Si bien el nuevo juego de Rockstar también llegará a XBOX Series X|S, la mayoría de sus ventas serán en PS5.

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