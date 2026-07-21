La caída del formato físico se mantiene como tema de debate en la comunidad de los videojuegos, pero hay quienes consideran que es una lucha que ya se perdió o que se tuvo que librar hace más de 10 años.

Actualmente, hay usuarios de redes sociales que se organizaron para protestar y boicotear a PlayStation y otras empresas que buscan favorecer el formato digital. Sin embargo, sus intentos se ven opacados por la realidad de los números.

Recientemente, un excreativo de Valve arremetió contra estas protestas pues, señaló, no hay apoyo real para los juegos en físico ya que la mayoría de los jugadores tomaron una decisión importante hace tiempo.

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Chet Faliszek, escritor de Half-Life, culpa a los jugadores por la caída del formato físico

Durante una transmisión en su canal de YouTube, Chet Faliszek, escritor de Valve con participación en entregas de Half-Life, Portal y Left 4 Dead, habló sobre la polémica del formato físico tras el anuncio de PlayStation.

De acuerdo con el creativo, no se trata de una decisión unilateral por parte de las compañías, sino de una respuesta a las preferencias en el consumo de videojuegos.

En ese sentido, señaló que no hay otro culpable de la debacle del formato físico que los mismos jugadores, pues fueron ellos quienes tomaron la decisión de comprar más juegos digitales.

Al respecto, mencionó:

"Tú, el consumidor, tomaste una decisión, y tu elección es lo digital.

Ahora mismo, los juegos de los que hablamos están disponibles en tiendas físicas. Hoy, esos juegos de segunda mano están disponibles en tiendas, y no vas a comprarlos.

GameStop obtiene 18% de todos sus ingresos con la venta de juegos nuevos y usados. 18% de una empresa llamada GameStop que antes no hacía más que vender videojuegos“.

El creativo tunde a los conspiracionistas que aseguran que Sony miente con sus cifras de ventas físicas y digitales

De acuerdo con reportes de especialistas, las ventas de videojuegos digitales en PlayStation son del 85%, el resto es para los juegos en físico. Esta es la principal razón por la que Sony quiere eliminar los juegos en disco y concentrarse únicamente en ventas digitales.

Sin embargo, algunos jugadores molestos con la compañía japonesa aseguran que mienten con esas cifras para imponer un formato y velar por sus intereses financieros.

Al respecto, el escritor de Valve señaló que PlayStation no gana nada con mentir al respecto y aseguró que las compañías solo reaccionan a las tendencias de consumo que es donde los usuarios tienen el control:

"Eso demuestra que en realidad no lo estás mirando, ¿verdad? No reconoces que creaste este problema para Sony y GameStop. Tú, el consumidor.

Porcentaje de descarga digital del software completo en PlayStation, 85%.

Crees que todo el mundo te miente. ¿Crees que de alguna manera se están beneficiando de esto? No, solo están reaccionando a tus compras. Tenían un sistema montado y tú dijiste que no te gustaba. Lo que nos gusta es comprarlo digitalmente. Lo queremos al instante“.

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