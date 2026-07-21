Los videojuegos de lucha basados en grandes franquicias han visto un resurgimiento en los últimos años, y tan solo en 2026 llegaron 3 proyectos de esa naturaleza: Invincible VS, Avatar Legends y el próximo Marvel Tokon: Fighting Souls. Ahora, DC se subirá a esta tendencia con un nuevo título de peleas, pero la comunidad está muy decepcionada.

Hablamos de DCKO, una experiencia competitiva que reúne a los principales héroes y villanos del universo de las historietas. Este proyecto se dejó ver por primera vez el 20 de julio con un avance que presume su jugabilidad y muestra algunas de sus características principales, pero el anuncio fue incapaz de cautivar a los entusiastas del género.

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DCKO es un juego de peleas free-to-play para móviles, ¿cuándo debutará?

El adelanto oficial de apenas 1 minuto confirma que este nuevo proyecto desarrollado por Drop Fake presentará combates 2vs2. Su principal atractivo es que incluye algunos de los personajes más icónicos de los cómics, como Batman, Superman, Harley Quinn, Nightwing, Posion Avy, Doomsday, Katana y Wonder Woman.

Por ahora, los desarrolladores a cargo del proyecto mantienen en secreto el número de peleadores que conformarán el reparto de lanzamiento. Al respecto, DCKO estará disponible en 2027, aunque en este momento carece de una fecha de estreno más precisa.

De acuerdo con la información oficial que se compartió a través del sitio web oficial, este título de peleas presenta combates en tiempo real contra otros jugadores y enfrentamientos PvE. Será posible crear nuestro dúo de ensueño y personalizar los Supers de los personajes para adaptarlos a nuestro estilo de lucha.

DCKO también presentará un componente de RPG, pues podremos subir de nivel a nuestros luchadores para fortalecerlos. Llama la atención que, según la descripción, el juego también presenta “elementos de colección”. Esto nos hace creer que gran parte de la experiencia girará en torno a conseguir a los peleadores.

Por si había dudas, estamos ante un juego como servicio. Los desarrolladores prometen que presentarán nuevos mapas, historias inéditas, más recompensas y nuevas leyendas mediante actualizaciones periódicas.

Cabe la pena destacar que DCKO es desarrollado y autopublicado por Drop Fake, un equipo pequeño conformado por apenas unos 30 desarrolladores “experimentados” que trabajaron en otros juegos de lucha. Esto quiere decir que Warner Bros. Game Interactive se limitó a ofrecer las licencias de DC Comics.

DCKO es un juego gratuito para móviles que incluye a Batman, Superman y otros personajes de DC Comics

DCKO decepciona a la comunidad y genera burlas en Internet

Es importante destacar que se trata de un free-to-play, lo que significa que estará disponible 100% gratis en su lanzamiento. El anuncio generó opiniones mixtas. Algunos consideran que luce divertido, pero muchos otros se mostraron escépticos ante la revelación.

Para bien o para mal, DCKO es un título gratuito que estará disponible en exclusiva para dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android. Por ahora, los desarrolladores todavía no se pronuncian sobre la posibilidad de lanzar un port para PC y consolas.

Los fanáticos recordaron de inmediato el caso de MultiVersus, un free-to-play de Warner Bros. Games que, a pesar de que tuvo un buen inicio con el lanzamiento de su Beta, poco a poco perdió relevancia. Al final, el videojuego de peleas inspirado en Super Smash Bros. cerró sus servidores un año después de su relanzamiento.

“Ellos simplemente no lo entienden. Dejen de hacer títulos para móviles y lancen un juego real con una longevidad de verdad”, comentó un fan decepcionado en X. “Es el Mavel Tokon de Temu”, bromeó una persona en la sección de comentarios de YouTube. “¿Cuál es el punto si ya existe un juego móvil de Injustice?”, dijo un tercero.

En efecto, gran parte de las críticas se dirigieron al hecho de que ya pasaron casi 10 años desde que Injustice 2 vio la luz del día en PS4, XBOX One y PC. Rumores señalan que NetherRealm Studios trabaja en la esperada tercera entrega, pero Warner Bros. Games aún no confirma cuál será el siguiente proyecto desarrollado por el estudio liderado por Ed Boon.

“[DCKO] debería haber sido el próximo juego de NetherRealm. No esta basura móvil”, dijo una persona muy enojada. “Podríamos haber tenido Injustice 3, pero eligieron esto”, aseguró otro usuario en redes sociales.

DCKO generó una muy mala reacción en la comunidad de fans

Por supuesto, es posible que la percepción del público cambie una vez que se lance el free-to-play. Los jugadores no deberán esperar hasta el estreno, pues Drop Fake confirmó que planean realizar algunas sesiones Beta antes del debut oficial. Los detalles sobre cómo registrarse se compartirán en el Discord.

Pero dinos, ¿te llamó la atención DCKO? Déjanos leerte en los comentarios.

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