Uno de los temas que estuvo en boga durante el Summer Game Fest 2026 fue el anuncio de XBOX sobre la exclusividad de Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution. Según Asha Sharma, los juegos exclusivos regresarán.

Sin embargo, con el paso de las semanas el liderazgo de la marca de gaming de Microsoft no se muestra con esa fuerza a nivel discurso y parece diluir el ánimo con que se hicieron esos anuncios.

Recientemente, Matt Booty y Matthew Ball trataron de dar certidumbre a los fans, pero lograron lo contrario pues siguen sin comprometerse a una estrategia en específico.

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¿Exclusivos o no? XBOX mantiene los mensajes contradictorios

Hasta ahora, se ha confirmado que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution son juegos exclusivos del ecosistema XBOX y no llegarán a otras consolas; ni PS5 o Switch 2.

El ánimo con que la marca hizo este anuncio emocionó a los fans y la expectativa es que más títulos de XBOX Game Studios se mantengan en su plataforma y sus servicios para que no lleguen al sistema de Sony.

Sin embargo, durante una entrevista con GamesRadar, 2 de los líderes de XBOX no dejaron claro lo que sucederá a futuro con estas decisiones.

Matt Booty, jefe de contenido de XBOX, señaló que pensar en que los títulos para un solo jugador serán exclusivos es válido, pero no definitivo.

“No me obsesionaría demasiado con los títulos para un solo jugador. Creo que es una buena regla general, pero desde luego no es algo que esté grabado en piedra.

Somos los guardianes de más de 20 franquicias de juegos que han ganado mil millones de dólares en su vida. Hay muchos juegos diferentes en nuestro portafolio, y tenemos que pensar en cómo cada juego cumple distintos propósitos“.

Matt Booty, jefe de contenido de XBOX

XBOX reconoce que no han sido claros con el mensaje sobre las exclusividades

Por su parte, Matthew Ball, director de estrategia de XBOX, señaló que pueden esperar que los juegos como servicio sean multiplataforma, pero reconoció que no han dado el mensaje de forma correcta:

“Tenemos un marco para estas selecciones, incluyendo cómo las evaluamos. Reconozco que este enfoque no es evidente para todos nuestros jugadores, y estamos comprometidos a dejarlo más claro”.

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