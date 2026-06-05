Summer Game Fest 2026 sólo podía cerrar con un anuncio sumamente emocionante que sacudiera a toda la industria y eso fue exactamente lo que sucedió. Lo que pasa es que para cerrar el evento, Square Enix presentó el primer adelanto de Final Fantasy VII Revelation, la tercera y última parte del remake de Final Fantasy VII

En un emocionante trailer, Square Enix nos mostró que Final Fantasy VII Revelation busca ser una entrega sumamente emocionante con momentos de alto octanaje y épicos momentos. El meteoro que amenaza a la Tierra se vislumbra en los cielos, por lo que la tensión y presión para los héroes está más fuerte que nunca.

En esta entrega, Cloud y todos sus compañeros encontrarán la resolución de su destino, por lo que tendrán que enfrentar varios momentos para estar preparados para la batalla final. Así pues, todo apunta a que puedes esperar momentos muy emotivos y especiales.

Uno de los grandes protagonistas de Final Fantasy VII Revelation será su enorme mundo abierto. Para explorarlo contarás con la ayuda del Highwind, la veloz nave área de Cid que te permitirá llegar a varios puntos del planeta en un instante. Como puedes imagianr, este mundo tendrá secretos y varios momentos emocionantes, como la lucha contra las emblemáticas Weapons.

Otra novedad de Final Fantasy VII Revelation será la llegada de Vincent Valentine como personaje jugable. Al igual que en el juego original, este oscuro personaje enfoca su estilo de batalla en el uso de pistolas y una poderosa transformación que derrota a los enemigos utilizando fuerza y brutalidad.

Por supuesto que Vincent Valentine no será el único. Puesto que esta nueva entrega también nos permitirá ponernos en control de Cid, quien utilizará su poderosa lanza en servicio del mundo.

Sin más te dejamos con los primeros trailers de Final Fantasy VII Revelation:

¿Cuándo llegará Final Fantasy VII Revelation?

De acuerdo con el anuncio oficial, Final Fantasy VII Revelation estará disponible en algún punto de la primavera de 2027. Así pues, falta menos de un año para que podamos ponerle final a esta emocionante aventura.

Un punto importante es que Final Fantasy VII Revelation debutará de manera simultánea en todas las plataformas. Esto quiere decir que Final Fantasy VII Revelation no será exclusivo de PlayStation 5 y que también estará disponible en PC, Xbox Series X y Nintendo Switch 2 desde su día de estreno.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar Final Fantasy VII Revelation? Cuéntanos en los comentarios.

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