La tecnología avanza a pasos agigantados, y Apple quiere ser parte de la revolución. La famosa compañía especializada en teléfonos inteligentes y PC acaba de sorprender al mundo con la revelación del iPhone Duo, el primer móvil plegable de la marca. Además, se revelaron nuevos detalles de la próxima línea iPhone 18 Pro.

El anuncio de ambos productos tuvo lugar durante el reciente Apple Event 2026, una conferencia transmitido desde el Apple Park en Cupertino, California. El gigante tecnológico aprovechó su evento para mostrar sus artículos al público y compartir detalles adicionales. Y sí, ya conocemos cuándo se lanzarán y cuánto costarán en México.

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iPhone Duo es un smartphone plegable que se convierte en una tablet

El gran protagonista del evento fue, sin ninguna duda, el nuevo iPhone Duo, un smartphone plegable que presenta la pantalla más grande en la historia de la marca.

De acuerdo con la descripción oficial, este nuevo dispositivo móvil presenta una pantalla 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max. Por su parte, la pantalla exterior presenta 90% más área de visualización con respecto al iPhone 18 Pro. A pesar de que este smartphone se convierte básicamente en una tablet, presenta un diseño delgado y resistente.

El iPhone Duo tiene una pantalla Super Retina XDR de 7.6 pulgadas y 3000 nits de brillo, y está hecha de 10 capas ultradelgadas con un acabado nanotexturizado que reduce los reflejos. También incluye la tecnología OLED con ángulo de visión amplio, lo que mejora la visibilidad.

Este nuevo smartphone también presenta una potencia digna de aplauso, pues su chip A20 Pro con 2 Neural Engine de 16 núcleos está diseñado para aguantar las tareas de IA más exigentes y laboriosas. De acuerdo con Apple, su procesador es 20% más rápido y ofrece 50% más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro.

En cuanto al consumo energético, el iPhone Duo ofrece una batería que puede durar hasta 31 horas de reproducción de vídeo al utilizar la pantalla interior y 44 horas al usar la pantalla exterior. Además, cuenta con la tecnología de carga rápida por cable, que permite recargar hasta 50% de la pila en aproximadamente 20 minutos.

Los teléfonos inteligentes también son herramientas útiles para quienes disfrutan capturar sus momentos favoritos con fotografías y videos. En ese sentido, el nuevo smartphone de Apple tiene una Cámara Fusión ultra gran angular de 48 MP, y una Cámara Frontal Center Stage de 12 MP. De igual forma, posee la función FaceTime debajo de la pantalla.

Todo esto suena genial, pero ¿cuándo estará disponible y cuánto costará este nuevo dispositivo móvil en México? El iPhone Duo debutará el 23 de octubre de 2026, y se podrá adquirir desde $47,999 MXN al contado o desde $2666.61 MXN a 18 meses sin intereses. La preventa para nuestro país comienza el 16 de octubre a las 6:00 AM, hora de CDMX.

Estos son los precios oficiales del iPhone Duo:

Modelo 256 GB ― $47,999 MXN ($2666.1 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 512 GB ― $52,999 MXN ($2944.39 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 1 TB ― $62,999 MXN ($3499.94 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 2TB ― $77,999 MXN ($4333.28 MXN al mes a 18 MSI)

Apple presenta iPhone Duo, su primer smartphone plegable

Así serán los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple, también habló sobre la nueva línea iPhone 18 Pro. Durante el evento, profundizó en los pormenores de los próximos dispositivos móviles de la marca.

Según la descripción oficial, el iPhone 18 Pro tiene la misma autonomía que el iPhone 17 Pro Max, y presenta un rendimiento sin precedentes gracias a su chip A20 Pro. También incluye una Cámara Fusión de 48 MP con apertura variable, y presume una pantalla de 6.3 pulgadas.

Por su parte, el iPhone 18 Pro Max representa un salto enorme en cuenta a la duración de la batería, ya que ofrece hasta 45 horas de reproducción de video. Esto se traduce a un incremento de 6 horas con respecto al iPhone 17 Pro Max. Y sí, tiene una mejor pantalla: 6.9 pulgadas, para ser más específicos.

El iPhone 18 Pro tendrá un precio mínimo de $29,999 MXN, mientras que el iPhone 18 Pro Max estará disponible desde $31,999 MXN. Los smartphones estarán disponibles a partir del viernes 18 de septiembre de 2026, pero la preventa comenzará poco antes: el sábado 12 de septiembre a las 6:00 AM, hora de la Ciudad de México.

A continuación, compartimos el precio del iPhone 18 Pro

Modelo 256 GB ― $29.999 MXN ($1666.1 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 512 GB ―$34.999 MXN ($1944.39 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 1 TB ― $44.999 MXN ($2499.94 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 2TB ― $59.999 MXN ($3333.28 MXN al mes a 18 MSI)

Estos son los precios oficiales del nuevo iPhone 18 Pro Max

Modelo 256 GB ― $31.999 MXN ($1777.72 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 512 GB ― $36.999 MXN ($2055.5 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 1 TB ― $46.999 MXN ($2611.06 MXN al mes a 18 MSI)

Modelo 2TB ― $61 .999 MXN ($3444.39 MXN al mes a 18 MSI)

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se estrenarán muy pronto en México y más países

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos nuevos smartphones? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2