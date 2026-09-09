Tras su estreno original en 1999, Naruto se convirtió en uno de los mangas nipones más populares y queridos en su natal Japón y en el resto del mundo. Tras la conclusión de la historia principal, la franquicia se expandió con una secuela y múltiples proyectos paralelos. Y sí, otras novedades se asoman por el horizonte.

Lo que pasa es que la franquicia hará acto de presencia muy pronto en una de las convenciones de cómics más populares de Estados Unidos. Allí, se darán cita actores de voz del anime original y se compartirán noticias sobre las próximas producciones que están en marcha, incluidos el nuevo juego de cartas y una potencial película animada.

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Naruto revelará muy pronto sus nuevos proyectos

Recientemente, la distribuidora Viz Media dio a conocer que Naruto estará presente en la Comic-Con de Nueva York, que se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre de 2026. Se trata de uno de los eventos de cultura geek más grandes de Norteamérica y el resto del mundo, y se espera que haya grandes anuncios de numerosas franquicias como Dragon Ball Super.

La serie creada por Masashi Kishimoto celebrará un panel especial el próximo 10 de octubre de 2026 a partir de las 5:00 PM. La presentación tendrá una duración de una hora, y contará con numerosos invitados

De acuerdo con la información oficial que se compartió en el sitio web de la NYCC, el espacio dedicado a Naruto contará con la presencia de Junko Takeuchi, prestigiosa actriz de voz que interpreta a Naruto Uzumaki en el anime de Studio Pierrot; y Noriaki Sugiyama, actor japonés que da vida al ninja Sasuke Uchiha.

Tominaga Yoshihiko, productor ejecutivo del estudio de animación, también asistirá a la próxima edición de la Comic-Con de Nueva York junto a un representante de Bandai. Durante el panel especial, se compartirán nuevos detalles sobre el próximo juego de cartas de la franquicia y “las últimas novedades sobre el anime”.

Por si fuera poco, los organizadores del evento prometen que se mostrará un primer vistazo a la hoja de ruta del “futuro del universo de Naruto”, que presuntamente incluirá proyectos que engloban otros medios.

Un reporte de Variety va más allá y señala que durante la presentación se anunciará una nueva película animada de la franquicia, junto a información adicional sobre su fecha de estreno. Los detalles son escasos, así que se desconoce si esa susodicha producción está relacionada con la serie de 20.° aniversario que se reveló anteriormente.

Durante un panel del del New York Comic-Con 2026, Naruto presentaría su próxima película animada

La producción de la película live-action de Naruto por fin progresa

Con más de 20 años de historia, Naruto se consolidó como uno de los mangas de acción más populares del mundo. Tras su lanzamiento en 1999, se mantuvo en serialización hasta 2014. La historia principal de Masashi Kishimoto tuvo 700 capítulos, los cuales se dividieron a lo largo de 72 volúmenes. Los tomos vendieron más de 250 millones de copias.

La adaptación al anime de 2002 también fue un gran éxito, y la popularidad de la franquicia permitió el lanzamiento de 11 películas animadas para cine y televisión.

Se desconocen los detalles sobre el próximo largometraje animado de Naruto, y deberemos esperar hasta el NYCC para obtener nuevos detalles al respecto.

De lo que ya existe una imagen más clara es de la próxima cinta live-action dirigida por Destin Daniel Cretton, quien este año hizo historia al realizar Spider-Man: Brand New Day junto a Tom Holland. Se espera que el rodaje de la película inicie oficialmente en febrero de 2027, aunque se desconoce la identidad de los actores que interpretarán a los protagonistas.

Al respecto, la adaptación ya tendría a su primer miembro del reparto: Charles Melton, quien está en conversaciones finales para dar vida a Kakashi Hatake, el hábil maestro de Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha.

Destin Daniel Cretton dirigirá la próxima película live-action de Naruto

Pero cuéntanos, ¿qué esperas de la próxima película animada? Déjanos leerte en los comentarios.

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