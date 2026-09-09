El formato físico se convirtió en un tema concurrente en 2026 por culpa, en gran medida, de PlayStation y sus planes de migrar a un ecosistema digital. XBOX fue en la dirección contraria y puso en marcha un programa que permitirá a los jugadores convertir sus videojuegos físicos en licencias digitales. La iniciativa aún está en sus etapas iniciales, pero se acaba de expandir con más títulos.

El programa Disc to Digital, tal como se le conoce oficialmente, se lanzó la semana pasada. Su disponibilidad es limitada, pues únicamente los usuarios de XBOX Insider que se registraron para las pruebas Alpha pueden utilizarlo en sus consolas. Por ahora, se desconoce una posible fecha de lanzamiento oficial.

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Juegos de Ubisoft se unen al programa Disc to Digital de XBOX y Microsoft

La forma en que funciona la iniciativa Disc to Digital es bastante simple: los jugadores deben insertar un disco en su consola XBOX One o XBOX Series X, y el sistema asociará automáticamente una licencia digital de dicho título a la cuenta de Microsoft. Una vez hecho eso, será posible descargar el juego sin la necesidad de usar la copia física.

Este programa está lejos de ser perfecto, pues los jugadores perderán la licencia digital si deciden vender o prestar el juego físico a otra persona. Aun así, es una buena alternativa y es mucho más de lo que ofrece actualmente PlayStation.

Eso sí, los jugadores que ya tienen acceso a Disc to Digital empezaron a notar algunas ausencias importantes. Si bien Microsoft afirmó que el programa se lanzaría en su fase de prueba con “miles” de juegos compatibles, la comunidad descubrió que algunos títulos de grandes editores simplemente no funcionaban.

Uno de los nombres que resaltó fue Ubisoft, pues la mayoría de los lanzamientos de la compañía francesa eran incompatibles con el programa de Microsoft. Eso hizo creer a muchos fanáticos que el gigante liderado por Yves Guillemot le daría la espalda a esta iniciativa de XBOX.

Estas preocupaciones tienen sentido al recordar que Ubisoft es uno de los principales detractores de Stop Killing Games, movimiento que nació a raíz del cierre definitivo de The Crew.

Afortunadamente, sólo era cuestión de tiempo para que los títulos de Ubisoft se unieran a este programa. De acuerdo con informes de Jez Corden, usuarios de redes sociales y otras fuentes, multitud de videojuegos de la empresa europea ya funcionan a la perfección con Disc to Digital y por fin otorgan una licencia digital a todos aquellos que poseen una copia física.

Entre los juegos que ya son compatibles encontramos a Far Cry 4, South Park: The Fractured But Whole, The Division 2, Trials Fusion, Far Cry Primal, Avatar: Frontiers of Pandora, Immortals Fenyx Rising, For Honor, Watch Dogs y numerosas entregas de la franquicia Assassin’s Creed. En efecto, ninguno de esos juegos funcionaba antes del 9 de septiembre.

La mayoría de los juegos físicos de Ubisoft ya funcionan en el programa Disc to Digital de XBOX

Cada vez más juegos se unen al programa Disc to Digital de XBOX

La comunidad de XBOX unió fuerzas para determinar cuáles juegos ya son compatibles con esta iniciativa. Por el momento, se detectaron más de 1400 títulos que funcionan en Disc to Digital y otorgan licencias digitales a sus dueños. Y con la adición de gran parte del catálogo de Ubisoft, la lista acaba de crecer aún más.

Los fanáticos recordaron que el programa aún está en su etapa de prueba, por lo que es lógico que todavía haya títulos que sean incompatibles. De hecho, la propia Microsoft prometió que tiene la intención de añadir más entregas con el paso de los días y las semanas.

Dicho esto, aún hay muchos juegos de grandes publishers, como Bandai Namco, Square Enix y SEGA, que siguen sin funcionar en la iniciativa Disc to Digital. Lanzamientos de Activision, como The Amazing Spider-Man 2, Angry Birds Star Wars y Guitar Hero Live, tampoco son compatibles por el momento.

Con un poco de suerte, la lista se expandirá en las próximas semanas.

Juegos de Square Enix, Bandai Namco, SEGA y otros publishers aún no son compatibles con el programa de Microsoft

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