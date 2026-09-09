Para bien o para mal, las filtraciones en la industria de los videojuegos son más comunes que nunca. Si bien puede resultar interesante conocer detalles de próximos lanzamientos antes de su anuncio oficial, siempre existe la posibilidad de que haya spoilers que arruinen la experiencia. Precisamente, en esa situación se encuentran un montón de juegos de Steam.

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Filtran spoilers de Dragon Ball Xenoverse 3, Persona 6 y más juegos a través de Steam

En esta ocasión, una supuesta vulneración en la plataforma de Valve dejó al descubierto un montón de logros relacionados con múltiples videojuegos que debutarán en 2026, 2027 y más allá. Y sí, la lista también incluye títulos que ni siquiera se han anunciado oficialmente, por lo que estamos ante un caso igual o peor que la filtración de NVIDIA de 2021.

A mediados de esta semana, Exophase, un sitio web que se dedica a dar seguimiento a los trofeos de videojuegos de Steam y otras plataformas, empezó a mostrar listas con logros de títulos que aún no están disponibles en tiendas. Se trata de una de las mayores filtraciones en la historia reciente del gaming.

En este momento, se desconoce cómo surgió esta información y cómo se accedió a las listas de los logros. Y aunque los detalles carecen de verificación y está por verse si son 100% reales, las redes sociales ya se inundaron de posibles spoilers de múltiples juegos que debutarán próximamente.

Entre los juegos que aparecen en los listados encontramos experiencias muy esperadas por los fanáticos, como Dragon Ball Xenoverse 3, Kingdom Hearts IV, Stranger Than Heaven, Persona 6, Gears of War: E-Day, Final Fantasy Resonance, Mega Man: Dual Override, Attack on Titan 3, Persona 4 Revival, Silent Hill: Townfall y muchos más.

Parece que estas listas, que en teoría deberían aparecer ocultas, provienen directamente del sistema interno de Steam. Y aunque la filtración de logros puede parecer poca cosa, en realidad es muy grave porque muchos de esos trofeos incluyen descripciones detalladas con spoilers potenciales.

Aunque nos abstendremos de entrar en detalles por obvias razones, el listado de logros revela algunos de los mundos Disney que será posible explorar en Kingdom Hearts IV. En el caso de Dragon Ball Xenoverse 3, las imágenes filtradas adjuntas a los trofeos permiten ver el regreso de personajes muy queridos por la comunidad.

Los spoilers masivos también muestran descripciones de momentos clave de la historia, jefes finales, personajes y retos de un montón de juegos. Es probable que esa información esté desactualizada, pero existe la posibilidad de que sean detalles auténticos.

Ya hay muchos spoilers de Dragon Ball Xenoverse 3 y otros juegos por culpa de la filtración de Steam

Filtración revela nuevos juegos sin anunciar

Llama la atención que muchos de los juegos que aparecieron en los listados de logros de Steam, como Dragon Ball Xenoverse 3 y Persona 6, ni siquiera tienen una ventana de lanzamiento tentativa. De igual forma, sobresale que se mencionan títulos que aún no se anuncian públicamente.

Uno de los nombres que captó las miradas de los jugadores fue un supuesto spin-off de Balatro. Tras la polémica, localthunk, el desarrollador independiente detrás del famoso juego de cartas, aseguró que el título que aparece en el listado filtrado no está relacionado con él ni su franquicia.

La lista también muestra otros juegos sin anunciar, como un misterioso título relacionado con los Avengers, un supuesto simulador de vida ambientado en el mundo de Nickelodeon y muchos más.

Al momento de la publicación de este artículo, Valve guarda silencio sobre el tema. Adicionalmente, Square Enix, Bandai Namco, Capcom, ATLUS y el resto de las compañías potencialmente afectadas tampoco se han pronunciado públicamente sobre esta filtración masiva.

Vale la pena señalar que no es la primera filtración que sufre Steam en 2026. Hace un par de semanas, salió a la luz un montón de información relacionada con títulos antiguos de Valve, incluidos Half-Life 2: Episodio 3, Left 4 Dead, Counter-Strike y Portal. Entre dicho material podemos encontrar archivos de versiones Beta, assets sin utilizar y más.

Los logros de muchos juegos salieron a la luz a raíz de una filtración masiva de Steam

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que se trata de una de las mayores filtraciones de la historia? Déjanos leerte en los comentarios.

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