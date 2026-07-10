GRYPHLINE y Mountain Contour revelaron que Arknights: Endfield estrenará la actualización Homecoming el próximo 16 de julio. Se trata del contenido más ambicioso desde el lanzamiento del RPG gratuito, pues ampliará la historia principal con nuevas regiones, personajes jugables y diversas mejoras para los jugadores.

La actualización también servirá para celebrar los primeros 6 meses del juego con recompensas especiales, además de añadir nuevas actividades permanentes y ajustes de calidad de vida que buscan hacer la experiencia más accesible.

Homecoming ampliará la historia de Wuling con nuevos desafíos

La actualización llevará a los jugadores de regreso a Wuling, donde continuará el conflicto que comenzó desde el inicio de la aventura. La historia mostrará el intento por recuperar esta región una década después de la catástrofe conocida como Very Large Rift.

El contenido incluirá 2 mapas principales: Yinglung Pass y North Wuling Exclusion Zone. En ellos aparecerán nuevos enemigos, además del jefe Alleikhreos, Chiliarch, quien obligará a utilizar mecánicas especiales durante el combate para interrumpir algunos de sus ataques más peligrosos.

Además, se añadirá una nueva categoría de equipamiento personal enfocada en la exploración, con herramientas que ofrecerán ventajas prácticas durante el recorrido por Talos-II.

Nuevos Operadores, actividades y recompensas para celebrar los primeros 6 meses

Uno de los principales atractivos de Homecoming será la llegada de Arcane y Liino como Operadores jugables. Arcane podrá modificar su estilo de combate dependiendo de los atributos elegidos por el jugador, permitiendo especializarla en daño o apoyo. Por su parte, Liino ofrecerá habilidades de soporte enfocadas en mejorar el ataque y la supervivencia del equipo.

La actualización también expandirá el sistema AIC con nuevos materiales, procesos industriales y opciones para optimizar las fábricas. Asimismo, debutará Echoes of War, un nuevo modo permanente con temporadas, distintos niveles de dificultad y recompensas para quienes busquen desafíos adicionales.

Por otro lado, los desarrolladores implementarán varias mejoras de calidad de vida, como un modo Foto más completo, nuevas opciones de personalización visual, recuperación remota de equipo y compatibilidad con tecnologías gráficas como DLSS 4.5, PSSR2 y FSR 3.

Finalmente, GRYPHLINE regalará Oroberyls, permisos de invocación, materiales y un arma de 6 estrellas mediante campañas de inicio de sesión y recompensas enviadas por correo dentro del juego.

¿Planeas regresar a Arknights: Endfield con esta actualización? ¿Qué nuevo Operador te llama más la atención? Cuéntanos en los comentarios.

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