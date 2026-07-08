Ahora que los precios de los videojuegos son más elevados que nunca, es muy importante abrir bien los ojos y aprovechar cualquier oportunidad que nos permita ampliar nuestra biblioteca a precios bajos o, en el mejor de los casos, completamente gratis. De hecho, ahora mismo hay una oferta difícil de ignorar en PC.

Steam no se caracteriza por regalar muchos juegos de forma regular, así que ese tipo de oportunidades corren por parte de los propios desarrolladores. Hay muchas razones por las que las compañías y los estudios deciden obsequiar sus proyectos a la comunidad: desde celebrar un aniversario hasta promocionar otro juego.

Y sí, cada vez son más los creativos que cambian por completo su estrategia de negocio y convierten sus videojuegos premium de paga en experiencias 100% gratuitas en un intento de llegar a más jugadores y construir una audiencia más amplia. Ese es el caso del más reciente regalo de PC.

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Grit the Dark World está disponible gratis y para siempre en Steam

Hablamos de Grit the Dark World, un roguelike de acción con vista aérea que, ciertamente, tiene mucho potencial a pesar de su bajo presupuesto. Este título de 2025 está disponible totalmente gratis ahora mismo, y lo mejor es que no es una oferta de tiempo limitado. Así es, los jugadores podrán reclamarlo sin costo en cualquier momento.

El título independiente desarrollado por Fareed llegó a la plataforma de Valve a finales de octubre de 2025, y tristemente pasó sin pena ni gloria. Ahora, y en un intento de llegar a un nuevo público, su creador decidió ofrecerlo sin cargo alguno a todos los jugadores de PC.

Grit the Dark World debutó con un precio modesto de apenas $4.99 USD, pero aun así tuvo poco impacto. Su creador optó por reducir el costo y venderlo por $1.99 USD, lo que hacía que fuese un juego incluso más accesible. Ahora, sin embargo, ahora estamos ante una experiencia totalmente free-to-play.

El roguelike cuesta $0.00 USD, lo que significa que los usuarios pueden agregarlo a su colección digital de Steam sin gastar un centavo. No es una promoción cronometrada, así que el título permanecerá sin costo por el futuro previsible. En una publicación en los foros de la tienda de Valve, el desarrollador Fareed explicó el motivo detrás del cambio.

En el comunicado, el creativo detalló que su objetivo es conocer la opinión de más jugadores, así que optó por cambiar de estrategia. Y en aras de obtener comentarios sobre lo que funciona y lo que necesita mejorar, decidió ofrecer gratis el juego a la comunidad para que más usuarios puedan disfrutarlo y brindar su retroalimentación.

“La razón principal de este cambio es que quiero conocer la opinión de más jugadores. Ahora mismo, mi mayor objetivo es saber qué piensa la gente del juego. Quiero recibir comentarios sinceros sobre qué funciona, qué no y qué puedo mejorar. Cuantos más jugadores haya, más podré perfeccionar y ampliar la experiencia”, comentó Fareed.

Grit the Dark World está gratis y para siempre en PC a través de Steam

¿Qué ofrece Grit the Dark World a los jugadores de PC?

Como suele suceder en estos casos, lo mejor será que los usuarios de Steam den el salto con las expectativas correctas. Al final del día, Grit the Dark World es una experiencia indie de bajo presupuesto, lo que significa que los jugadores deben esperar una aventura relativamente sencilla y breve que carece del pulido de una gran experiencia AA o AAA.

En lo que se refiere al juego en sí, cabe destacar que estamos ante una aventura de acción con mecánicas RPG y roguelike en el que el objetivo principal es sobrevivir a oleadas de enemigos. Para enfrentar los desafíos, podremos emplear ataques mágicos, mejorar nuestras estadísticas e incluso invocar mascotas que nos ayudarán en la batalla.

De acuerdo con la descripción oficial, las hordas interminables de monstruos se regeneran de forma procedural, lo que significa que ninguna partida es igual. Cada fase tiene una duración aproximada de 30 minutos, y siempre concluye con una pelea contra algún jefe poderoso.

A pesar de que Grit the Dark World es un juego sencillo, presenta un sistema de progresión, habilidades desbloqueables y una “rejugabilidad infinita”. Si bien carece de una calificación en Steam debido a su escasa popularidad, ahora es un buen momento para conseguirlo gratis y conservarlo para siempre en PC.

Grit the Dark World presenta mejoras permanentes y batallas contra jefes finales

Pero dinos, ¿te animarás a darle una oportunidad a este título indie? Déjanos leerte en los comentarios.

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