El lanzamiento sorpresa de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops II en PlayStation 5 y PlayStation 4 despertó el entusiasmo de los fans de la franquicia. Sin embargo, también abrió una pregunta entre los jugadores de Nintendo: ¿estas versiones llegarán a Nintendo Switch o Nintendo Switch 2?

Por ahora, todo indica que la respuesta sería negativa. Un nuevo reporte asegura que Activision no tendría planes de lanzar estos 2 clásicos en las consolas de Nintendo, al menos en el futuro cercano.

Un reporte afirma que los ports de Black Ops 1 y 2 no están en camino

De acuerdo con un reporte retomado por Insider Gaming, el conocido medio especializado CharlieIntel asegura que actualmente los ports de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops II para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 “no están planeados”.

Aunque la información ha llamado la atención de la comunidad, es importante señalar que se trata únicamente de un rumor. Activision no ha realizado ningún anuncio oficial sobre posibles versiones para las plataformas de Nintendo, por lo que los planes podrían cambiar en el futuro.

La especulación surgió apenas unos días después de que ambos juegos debutaran de forma inesperada en PS5 y PS4, marcando la primera vez que estas entregas están disponibles en consolas modernas de PlayStation.

Modern Warfare 4 sigue siendo el único Call of Duty confirmado para Nintendo Switch 2

Por ahora, el único juego de la franquicia confirmado para Nintendo Switch 2 es Call of Duty: Modern Warfare 4, cuyo lanzamiento está programado para el 23 de octubre. El título llegará el mismo día que en el resto de plataformas.

Este estreno también será histórico para la compañía, ya que marcará el regreso de la saga a una consola de Nintendo tras el acuerdo de 10 años firmado entre Microsoft y Nintendo, compromiso que se volvió legalmente vinculante en 2023 durante el proceso de adquisición de Activision Blizzard.

Si bien muchos jugadores esperaban que ese acuerdo facilitara la llegada de entregas clásicas de la franquicia, por ahora parece que Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops II permanecerán fuera del catálogo de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, al menos si este rumor resulta ser cierto.

¿Te gustaría volver a jugar Call of Duty: Black Ops en una consola de Nintendo? ¿Crees que Activision terminará llevando estos clásicos a Nintendo Switch 2?

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