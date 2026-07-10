En medio de la polémica por los despidos masivos en XBOX apareció una luz al final del túnel para id Software. El estudio de DOOM estuvo en la mira esta semana por reportes que aseguraron que la mayoría de sus trabajadores fueron despedidos.

Sin embargo, hoy hubo información oficial y esperanza para quienes gustan de los videojuegos de esta compañía con 35 años de historia.

Sí hubo despidos y hay un impacto por ello, pero la campana no ha sonado y aseguran que seguirán haciendo los grandes juegos de siempre.

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id Software aclara la situación de los despidos y asegura que el equipo sigue con vida

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de X, id Software, estudio de DOOM y Quake, aclaró la información relacionada con la reciente ola de despidos en XBOX.

Primero, el estudio reconoció que sí hubo bajas tras la decisión de Microsoft de prescindir de miles de trabajadores en distintas áreas y equipos de desarrollo.

Luego, negó los reportes que aseguran que la mayoría del estudio fue despedido, incluyendo la totalidad del equipo técnico que se encarga del motor id Tech.

Aunque no revelaron cifras, id Software aseguró que en este momento tienen el mismo tamaño que cuando hicieron DOOM en 2016. La información extraoficial que hay sobre ello estima entre 80 a 100 empleados hace una década. Partiendo de eso, ese sería el tamaño actual del estudio.

A message from id pic.twitter.com/4i4YyjB3xc — id Software (@idSoftware) July 10, 2026

¿Cuántos empleados se quedaron sin trabajo en el estudio de DOOM?

Para finalizar, id Software asegura que tienen el tamaño ideal y el compromiso para seguir haciendo grandes juegos, tal como lo han hecho por más de 3 décadas.

Tras el comunicado, algunos se preguntan por la cifra real de despidos que afectaron al estudio.

En ese sentido, el sindicato Communication Workers of America reveló que, en diciembre de 2015, el estudio contaba con 185 trabajadores. Si consideramos la estimación respecto al tamaño actual del estudio, el recorte habría sido de entre 85 y 100 empleados que perdieron su puesto de trabajo.

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