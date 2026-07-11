Ubisoft comenzó con el pie derecho el lanzamiento de Assassin’s Creed Black Flag Resynced. La compañía confirmó que el esperado remake vendió 2 millones de copias en todo el mundo durante su primer día, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos en la historia de la franquicia.

Además del éxito comercial, el título fue el juego más visto en Twitch durante su lanzamiento y alcanzó un pico de 99,451 jugadores simultáneos en Steam en sus primeras 24 horas, la cifra más alta registrada por cualquier entrega de Assassin’s Creed en la plataforma.

Ubisoft celebra el exitoso regreso de Edward Kenway

Martin Schelling, responsable de la marca Assassin’s Creed, celebró la respuesta de los jugadores y destacó el cariño que la comunidad siempre ha tenido por esta entrega.

“Black Flag siempre ha ocupado un lugar especial en el corazón de la comunidad y también en el nuestro. Recuperarlo con Resynced fue una promesa hacia la pasión de los jugadores por las aventuras de Edward y esa sensación única de libertad. Ver a 2 millones de jugadores zarpar desde el primer día, junto con la gran recepción de la crítica, es la mejor recompensa que podíamos esperar”.

Dash my Buttons... Assassin's Creed Black Flag Resynced has already passed 2 million copies sold! 🏴‍☠️



Whether you're sailing with us again, or stepping aboard the Jackdaw for the first time: THANK YOU from the bottom of ARR hearts. pic.twitter.com/3badNwSqVp — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 10, 2026

¿Qué novedades ofrece Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Desarrollado por Ubisoft Singapore, el remake fue reconstruido completamente utilizando la versión más reciente del motor Anvil. Entre sus principales mejoras destacan gráficos completamente renovados, un sistema de combate basado en parries, mejoras al sigilo y al parkour, mecánicas navales más profundas y nuevo contenido narrativo.

La aventura vuelve a transportar a los jugadores al Caribe durante la Edad de Oro de la Piratería para seguir la historia de Edward Kenway, quien se verá envuelto una vez más en el conflicto entre Asesinos y Templarios mientras cruza caminos con figuras históricas como Barbanegra, Anne Bonny y Calico Jack.

Y a ti, ¿qué te parece el éxito de Assassin’s Creed Black Flag Resynced? ¿Crees que Ubisoft debería hacer remakes de otras entregas de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, Ubisoft Store y Epic Games Store, además de formar parte del catálogo de Ubisoft+.

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