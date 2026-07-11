En este momento, la relación entre la industria de los videojuegos y los jugadores es tensa pues son claras las intenciones de las compañías por eliminar el formato físico. ¿Cómo responderá cada empresa dueña de una plataforma?

PlayStation ya puso fecha límite, 2028. Microsoft se ha reservado su postura, pero reportes señalan que podría salir con una solución que calme a los consumidores a cambio de una opción amigable.

Se trata del programa que reconoce licencias de juegos físicos en licencias digitales y podría mostrarse al público tan pronto como la siguiente semana.

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El programa de licencias físicas a digitales de XBOX podría debutar en los próximos días

La expectativa se encuentra del lado de la división de videojuegos de Microsoft pues un supuesto programa proconsumidor debutaría la próxima semana.

Se trata del programa de reconocimiento de licencias de juegos físicos a digitales. Según un reporte de MP1st, los miembros del programa Insider de XBOX no recibieron la tradicional actualización para probar el nuevo contenido antes de que salga al público en general.

Al respecto, Brad Rossetti, responsable del programa Insider, pidió paciencia a los jugadores y aseguró que la actualización valdría la pena.

Por su parte, el periodista de Windows Central, Jez Corden, compartió la publicación y se refirió a ella como “Positron”. Este sería el nombre clave del programa de licencias de formato físico a digital en el que XBOX ha estado trabajando.

¿Cómo funciona este innovador programa de licencias de juego de XBOX?

De acuerdo con los reportes, y aunque Microsoft no ha definido lo que hará con el formato físico, lo que busca la compañía es simplificar el acceso a un juego partiendo de la posesión de una copia física.

En ese sentido, Project Positron permite que un usuario de XBOX con una copia física de cualquier juego pueda tener acceso a la licencia de la versión digital. Esto sucedería al insertar el disco en un XBOX One o un XBOX Series X.

El sistema validará la legitimidad de la copia y la vinculará con la cuenta de usuario para que pueda usar el disco o, en su caso, proceda con la descarga de la edición digital siempre y cuando esté disponible.

En caso de que la copia física pase a otro usuario, la inserción del disco en otra consola y bajo otra cuenta resultará en el retiro del acceso original que se otorgó a la licencia digital. En ese escenario, dicho acceso pasará al poseedor del disco.

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