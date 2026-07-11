No cabe duda de que IShowSpeed es uno de los streamers con uno de los más pronunciados ascensos. Ya ha cumplido algunos de sus sueños y hasta es amigo de uno de sus más grandes ídolos, Cristiano “CR7” Ronaldo, que acaba de regalarle algo que no tiene precio.

Desafortunadamente, CR7 no pudo poner fin a sus participaciones en Copas del Mundo de la manera en la que hubiera querido, puesto que su último partido en una justa ocurrió el pasado lunes con un marcador en contra por la mínima diferencia, aunque suficiente para impedir que la selección lusitana pasara a la ronda de cuartos de final.

Pese a que el astro del futbol lamenta su eliminación, aprovechó su despedida del torneo para regalarle a IShowSpeed las zapatillas que usó en los partidos que disputó durante el torneo.

Cristiano Ronaldo consintió a IShowSpeed con los botines que usó en la Copa del Mundo

Luego de también lamentar la eliminación de la selección de futbol de Portugal y de su ídolo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, IShowSpeed organizó otra transmisión en vivo este fin de semana para vivir con su chat el partido de cuartos de final de Bélgica contra España, enfrentamiento del cual la selección ibérica se salió con la victoria tras un error del guardameta contrario cerca del final del segundo tiempo que dejó sin mucho margen de reacción al conjunto belga.

En una parte de la transmisión, personal autorizado se llegó hasta IShowSpeed para darle como obsequio de parte del mismísimo Cristiano Ronaldo un par de botines Nike Zoom Mercurial Superfly 11 Elite FG “CR7 Gold Scorpion”, que el jugador lusitano usó en sus partidos.

Tras recibir las zapatillas en una bolsa, IShowSpeed las mostró a sus espectadores y dejó ver sus detalles áureos y níveos, incluyendo el icónico “CR7” en la parte interna de cada zapatilla.

Sólo IShowSpeed y otra persona tienen los 2 únicos pares de zapatillas que Cristiano Ronaldo usó en la Copa del Mundo 2026 (imagen: IShowSpeed)

¿Cuánto cuestan las zapatillas que Cristiano Ronaldo le regaló a IShowSpeed?

Además, enseñó que en el interior aparece la palabra “Sample”, lo que significa que no se trata de una réplica comercial que Nike produjo con motivo del mundial y que puso en venta por $320 USD en un tiraje limitado de 2026 unidades en todo el mundo. Naturalmente, estas réplicas hoy por hoy sólo pueden encontrarse en reventa entre los $1700 USD y los $1400 USD, aunque comenzarán a enviarse hasta el próximo octubre.

En cambio y de acuerdo con el agente que entregó el regalo, sólo hay 2 pares de estos botines en todo el mundo, por lo que su valor es incalculable, y sólo IShowSpeed y otra persona son las afortunadas poseedoras de estos pares.

Según reportes, el plan era que Cristiano Ronaldo le regalara las zapatillas a IShowSpeed personalmente luego de que Portugal pasara a cuartos de final en vez de España.

“Ronaldo, te amo, te lo agradezco mucho”, expresó el afamado streamer y creador de contenido que en vez de guardarlos en su colección dijo que se los pondría. “Atesoraré estos botines y jugaré bien en mi próximo partido. ¡Siu!”.

🚨| BREAKING: Cristiano Ronaldo gifted Speed his LIMITED-EDITION Nike Mercurial Superfly 11 “CR7 Gold Scorpion” boots



He was originally going to gift him IN PERSON today if Portugal had beaten Spain and reached the quarterfinal 🤯🤯🔥 pic.twitter.com/od461sdvGo — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 10, 2026

¿Cómo nació el amor de IShowSpeed por Cristiano Ronaldo?

La afinidad de IShowSpeed por el astro portugués es curiosa, pues también es lo que lo potenció a la fama. Todo comenzó en una transmisión del streamer jugando Fortnite cuando uno de sus fans le preguntó cuál era su jugador de futbol favorito, tras lo cual respondió “Crista Ronaldo, ¡Sui!”.

La manera en la que erró tanto el nombre como el grito de celebración del futbolista, hizo que el clip se volviera viral y que ganara un montón de seguidores. Aunque se originó como un meme, IShowSpeed desarrolló la afinidad por Cristiano Ronaldo en verdad, vio sus partidos y siguió su carrera, incluso se hizo un tatuaje de la cara del futbolista en su brazo y en algún momento su amor por Ronaldo y su fama en Internet lo hizo coincidir con él en varias ocasiones.

Naturalmente, el también fan de One Piece es aficionado del futbol y así como lo ha hecho en previas justas mundialistas preparó una canción para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que terminó formando parte del mundial de temas oficiales de la FIFA.

IShowSpeed ha llamado la atención porque en sus transmisiones ha aparecido con las camisas de uno de los equipos en juego y en casi todas las ocasiones ha resultado derrotado y se espera que continúe apareciendo en las competencias restantes del evento con sus tradicionales transmisiones.

¿Qué te pareció el regalo de Cristiano Ronaldo? Cuéntanos en los comentarios.

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