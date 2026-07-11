Hay quien piensa que XBOX se metió en un gran problema con su ambiciosa estrategia de adquisiciones. Invirtieron mucho dinero y los resultados son muy malos. Editores, estudios, servicios, consolas, el presupuesto se reparte en distintas áreas, pero no hay número negros.

En este momento, el negocio de gaming de Microsoft pasa por una restructuración, pero hay quien considera que deberían decidirse por un solo modelo de negocio.

Según el antiguo jefe de PlayStation, no hay condiciones en el mercado para que XBOX haga todo lo que quiera. Debe decidir entre ser el editor más grande del mundo o ser el dueño de una plataforma y competir de forma tradicional.

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Shawn Layden piensa que XBOX debe decidir entre ser editor o tener una plataforma

Durante una entrevista con Eurogamer, Shawn Layden, jefe de PlayStation durante la era del exitoso PS4, habló sobre la actualidad de XBOX y el desastre que vive la marca tras sus históricas inversiones y sus malos resultados.

Al respecto, el directivo considera que el problema surge porque XBOX está en una encrucijada y no tiene una ruta fija de avance. Tiene elementos para ser un editor enorme y dominar el sector multiplataforma, pero también es responsable de un ecosistema de juego que, al final, tiene como base una consola.

En ese sentido, Shawn Layden declaró:

"Hay 2 caminos. Ser un rival competitivo en el mercado con PlayStation, o ser el mayor editor de videojuegos del mundo, que, basándose en todas sus adquisiciones, o están ahí o muy cerca de ello.

Pero esos 2 caminos no convergen. Esos 2 caminos necesariamente divergen, porque para ser una plataforma y ser una plataforma muy bien apoyada, bien aceptada y que venda bien, necesitas contenido exclusivo. Nintendo necesita a Mario y Zelda. PlayStation necesitó a Crash Bandicoot y ahora Astro Bot, Kratos y Horizon, todo eso. Pero si vas a ser la mayor editorial del mundo, que no es una mala ambición —seguro que hay oro ahí— tienes que llevar tu material a todas las plataformas“.

El exdirectivo de PlayStation ve poco potencial en un modelo de plataforma tradicional y considera que XBOX tendría más éxito como editor

Posteriormente, Shawn Layden señaló que es muy difícil que XBOX pueda mantener un buen negocio como plataforma pues las exclusividades no generan tanto dinero y es necesario tener un sistema exitoso en el mercado para obtener el beneficio de los juegos third-party.

Al respecto, mencionó:

“Cuando dirigía PlayStation Studios, incluso en nuestro año más importante, nunca superamos 22% de cuota de mercado. Fácilmente, 80% del negocio lo entregaban Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Take-Two, Bandai Namco y SEGA. Esa es su oportunidad.

Como plataforma, nuestro trabajo no era ser el mayor editor de videojuegos del mundo. De hecho, iba en contra de nuestro interés empezar a sacar a nuestros socios del pastel. No estábamos allí para quitar. No hacía juegos para robar cuota de mercado a EA o a Activision. Mi trabajo era hacer juegos que hicieran crecer el pastel“.

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