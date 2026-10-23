La era actual de Atari se enfoca en el regreso de juegos de antaño a través de remasterizaciones o remakes. Sin embargo, la compañía con 5 décadas de historia encontró ese camino tras picar piedra en otros sectores, como el de las consolas retro.

En 2021, la compañía lanzo el Atari VCS, un sistema híbrido con funciones de consola y PC inspirado en el modelo original de 1977. Esta consola fue resultado de un proyecto Kickstarter de 2020 y cesó su venta en 2025.

Los resultados no fueron extraordinarios, tampoco un desastre, pero la empresa piensa que ya es tiempo de retirar el soporte y compartió una mala noticia para los usuarios, aunque no todo está perdido.

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Atari retirará el soporte para su consola VCS lanzada en 2021

Por medio de un comunicado en su servidor de Discord oficial (vía VGC), Atari informó que cerrará la tienda de su consola retro, VCS, el 1 de febrero de 2027. Los jugadores podrán descargar y jugar los títulos de esta plataforma hasta el 31 de enero del próximo año.

“El Atari VCS se ganó su lugar merecido junto a las muchas consolas que Atari ha lanzado en los últimos 50 años. Tomamos lo que estaba planeado como un programa puntual de Kickstarter y lo convertimos en una plataforma que hemos apoyado colectivamente desde 2020. Queremos agradecer a nuestros dedicados jugadores y creadores por aportar contenido excelente al VCS y por construir una comunidad vibrante.

A partir de hoy, iniciaremos con el proceso para retirar el soporte y finalizaremos nuestro apoyo al Atari VCS. Cerraremos la tienda VCS el 1 de febrero de 2027. Aún podrás comprar juegos en la tienda hasta el 31 de enero de 2027″.

La compañía se asegurará que la consola siga funcionando sin necesidad de conexión a Internet y permitirá el Home Brew

La buena noticia es que Atari no dejará a los jugadores con un pisapapeles de estilo retro. La compañía informó que lanzará una actualización del sistema operativo para que la consola no dependa de ningún tipo de conexión a Internet, ni que sea necesaria la validación en línea. Asimismo, habilitará el Home Brew para que la comunidad desarrolle e instale juegos y aplicaciones:

“Como parte de la transición, tenemos la intención de lanzar la app Atari Home Brew a todos los jugadores. Esto permitirá que cada persona añada nuevos juegos a tu VCS de forma independiente, para que los desarrolladores puedan seguir creando apps para la VCS y compartirlas con la comunidad. A principios del próximo año publicaremos información que los guiará durante esta migración del sistema operativo y la funcionalidad de la app.

Reconocemos que esto es una noticia no deseada. Estamos trabajando duro para garantizar que la comunidad pueda seguir utilizando su VCS durante mucho tiempo, y estamos comprometidos para apoyarlos durante esta transición”.

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