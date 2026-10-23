El futuro de Mass Effect es más incierto que nunca tras el cierre de BioWare y la cancelación de su más reciente título. El estudio ya no tiene salvación, pero los jugadores cree que la franquicia puede seguir viva y ofrecer mucho más a sus millones de fans en todo el mundo.

Por ello, iniciaron una campaña llamada #SaveMassEffect, en la que piden a Electronic Arts mantener activa la IP y darle la atención que se merece en nuevos proyectos. Por medio una petición en Change.org, miles de fanáticos de Mass Effect explicaron por qué la saga es tan especial y merece otra oportunidad.

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Petición para salvar Mass Effect ya tiene miles de firmas

BioWare reafirmó su talento con la trilogía de Mass Effect, saga que se convirtió rápidamente en un referente de los RPG occidentales y los juegos ambientados en el espacio. Sin embargo, el estudio fracaso en mantener la popularidad y el prestigio de la saga tras su tropiezo con Mass Effect: Andromeda.

Ahora que el estudio cerró sus puertas, muchos fans temen que Electronic Arts se olvide de Mass Effect y lo entierre 10 metros bajo tierra. Por ello, Joe Smith, un fanático de la saga, creó una petición en Change.org para cumplir un objetivo: salvar a Mass Effect de una posible cancelación.

Al momento de escribir esto, la petición acumula 60,109 firmas, por lo que hay un gran interés en rescatar el legado de la IP y mantenerla vigente con nuevos juegos. Si bien hay un proyecto de la saga que continúa en desarrollo, la comunidad quiere que EA le preste más atención.

“Mass Effect ocupa un lugar especial en el corazón de millones de jugadores en todo el mundo. Su rico e inmersivo universo de ciencia ficción, con el comandante Shepard al mando de la icónica tripulación a bordo del Normandy, ha cautivado a los jugadores durante años. Sin embargo, recientes revelaciones han ensombrecido su futuro. La disminución de los recursos dedicados y los planes de desarrollo ambiguos de Electronic Arts (EA) amenazan con paralizar esta querida saga, poniendo en peligro su increíble legado”, dice la petición.

Su autor afirma que los fans han “creado vínculos profundos con sus complejos personajes y sus fascinantes historias” luego de pasar miles de horas explorando el universo en Mass Effect. Considera que es una franquicia que ha trascendido hasta crear “una comunidad que defiende la libertad de elección, la individualidad y la aventura compartida”.

Smith y miles de jugadores creen que la desaparición de Mass Effect sería algo devastador “no sólo para los fans, sino también para la diversidad de los videojuegos narrativos en general. Por ello, le pidieron a EA que le dé una última oportunidad a la saga tras el cierre de BioWare.

La petición para salvar Mass Effect del olvido ha recibido el apoyo de miles de fans

¿Qué exigen los fans de Mass Effect a Electronic Arts?

A pesar de sus altibajos, es imposible negar el enorme legado de Mass Effect. Precisamente, los fanáticos de la saga quieren que EA no se olvide de su importancia histórica e impacto cultural. Así que le pidieron mantener viva la saga y darle el lugar que se merece en la industria.

La petición de los jugadores exige que Mass Effect tenga un desarrollo continuo con “financiación adecuada, personal suficiente y la asignación de tiempo necesaria para mantener y elevar los altos estándares” que caracterizan a la saga.

La comunidad cree que EA ganaría al preservar y mejorar el universo de Mass Effect, a la vez que licencia la franquicia a otros estudios que podrían ofrecer una visión única de su universo.

“Ambas soluciones ofrecen una vía de progreso. Al garantizar la continua expansión y mejora del universo de Mass Effect, EA no solo preservaría una valiosa pieza de la historia de los videojuegos, sino que también seguiría contribuyendo al impacto cultural y emocional que tiene en los jugadores de todo el mundo”, concluye la petición.

EA canceló el más reciente juego de Mass Effect, pero los jugadores creen que vale la pena mantener viva la franquicia

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