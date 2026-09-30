En años recientes, las autoridades de varios países han puesto cada vez más atención a la industria de los videojuegos, especialmente por algunas prácticas que consideran riesgosas para los jugadores más jóvenes. Esto ha dado paso a una infinidad de investigaciones sobre las microtransacciones, las cajas de botín y los entornos online.

La Unión Europea continúa con sus esfuerzos para exigirle a las grandes compañías que protejan los derechos de los jugadores y no abusen de ellos con prácticas predatorias. Esta mañana, presentó un nuevo proyecto para regular las monedas virtuales en los juegos de al menos 9 compañías, entre ellas Ubisoft, Riot Games, Activision Blizzard y Mojang Studios.

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Unión Europea exige más transparencia y control en el uso de monedas virtuales en los videojuegos

La Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) de la Unión Europea inició desde el año pasado un diálogo con importantes estudios de videojuegos. Esto con el objetivo de proteger a los consumidores de prácticas predatorias. En un comunicado reciente, las autoridades explicaron que las conversaciones no dieron resultados satisfactorios, así que reforzaron sus investigaciones en el sector.

Como resultado, la Unión Europea ahora tiene en la mira a Ubisoft, Riot Games, Crytek, King, Mojang, Supercell, InnoGames, Plarium Europe y PLR Worldwide Sales, pues considera que juegos como Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Candy Crush Saga, Minecraft, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant, Clash of Clans y For Honor tienen un sistema de monedas virtuales que puede ser perjudicial para los consumidores.

Además, CPC está en negociaciones con Activision Blizzard para que regule la forma en que funcionan las monedas virtuales de juegos como Diablo Immortal y Call of Duty Mobile.

La investigación busca sancionar “las infracciones de la legislación en materia de protección a los consumidores” que afectan a “muchas personas”. También quiere evitar que las compañías recolecten información de sus jugadores de formas inapropiadas, que incentiven la compra de monedas virtuales y recurran a diseños adictivos para enganchar a los más jóvenes.

Autoridades de Europa quieren evitar abusos con las monedas virtuales de los videojuegos

Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, habló sobre la popularidad de los videojuegos en Europa para resaltar lo importante que es regular ciertas prácticas y, así, garantizar la seguridad de todos.

“La industria debe garantizar que sus juegos no expongan a los jugadores, especialmente a los niños, a prácticas dañinas o injustas. El juego debe ser justo, y las reglas deben ser respetadas. Las autoridades nacionales, con el apoyo de la Comisión, se asegurarán de que se apliquen”, afirmó McGrath.

¿Cómo se regularán las monedas virtuales?

La Unión Europea publicó un comunicado con una serie de lineamientos que las compañías deben seguir para evitar problemas legales por usos inadecuados de monedas virtuales y otros sistemas presentes en populares videojuegos.

Para empezar, las autoridades exigen que los precios siempre sean claros y transparentes. También solicitan no forzar la compra de monedas por ningún medio, así que las microtransacciones deben estar totalmente desligadas a los sistema de progresión de un juego. Abajo están todas sus exigencias:

Precios claros y transparentes: Mostrar el precio en el mundo real de los artículos en el juego y las monedas que los consumidores necesitan comprar para jugar.

Para no oscurecer los costes: Evitar múltiples monedas o intercambios de divisas que hacen que el precio real no esté claro.

No forzar compras de divisas no deseadas: Los jugadores no deben sentirse obligados a comprar una cantidad excesiva de monedas virtuales para progresar o disfrutar del juego.

Proporcionar información clara antes de la compra: Los jugadores deben tener acceso a información que sea fácil de entender antes de comprar monedas virtuales en el juego o artículos en el juego.

Los micropagos y las cajas de botín siguen en la mira de las autoridades

Respetar el derecho de desistimiento: Los jugadores deben ser informados sobre su derecho a desistir de los contratos en un plazo de 14 días, incluso para la moneda virtual no utilizada.

Utilizar términos justos y comprensibles: los términos y condiciones de los juegos deben ser justos y claros para los jugadores.

Proteger a los consumidores vulnerables: las empresas deben garantizar que los juegos ofrezcan garantías adecuadas a todos los consumidores, incluidos los usuarios vulnerables, como los niños.

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con la industria de los videojuegos.

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