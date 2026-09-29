Steam es una de las tiendas de PC más populares del mundo, y también se convirtió en uno de los canales más útiles para descubrir nuevas experiencias y sorpresas gracias a sus promociones de tiempo limitado y ventas especiales. Es por eso que los cambios que llegarán en 2027 ya generaron la preocupación de un gran sector de la comunidad.

A través de una publicación en su blog oficial, Valve confirmó que cambiará la forma en que funciona la sección de Descuentos y Eventos de su plataforma. El objetivo principal detrás del nuevo algoritmo dinámico es bastante simple: recomendar títulos en rebaja que coincidan con las preferencias personales de cada jugador.

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Valve cambiará la forma en que se muestran las promociones y rebajas de Steam

Los jugadores de PC sabrán muy bien que la tienda tiene una sección llamada Eventos y Descuentos, en la que Valve o compañías third-party destacan manualmente algunas ofertas relevantes. Así pues, allí es posible encontrar rebajas de juegos que abarcan una gran plétora de géneros y estilos.

Sin embargo, la empresa de Gabe Newell ya hace los preparativos para abandonar ese enfoque y adoptar una filosofía “más dinámica y personalizada” con la meta de mostrar los descuentos que sean más llamativos para cada cliente.

Valve explica que el sistema anterior carece de sentido en la actualidad debido a los gustos tan variados de los jugadores y la gran cantidad de ofertas disponibles. Al adoptar un esquema dinámico y flexible, será posible que más juegos con descuento y ventas especiales aparezcan en la página principal de Steam o en otras partes de la plataforma, en lugar de que sólo estén presentes en espacios fijos.

En términos sencillos, este nuevo enfoque permitirá que 2 jugadores de PC se topen con una sección de promociones y descuentos totalmente distinta al mismo tiempo, con juegos y experiencias que se alinean mejor con sus preferencias y gustos personales.

En su comunicado oficial, la compañía aclara que empezó a sustituir algunos de los espacios promocionales programados con recomendaciones dinámicas y personalizadas durante los últimos meses. Estas primeras pruebas arrojaron resultados interesantes, pues se logró mostrar una cantidad 10 veces mayor de juegos durante el día.

De igual forma, Valve señala que el nuevo enfoque causó que más usuarios visitaran las páginas de los juegos recomendados, así como un aumento en las adiciones a las listas de deseos y el carrito. En general, cree que este nuevo sistema será beneficioso para los usuarios y desarrolladores por igual.

Steam realizará cambios importantes en su sección de Descuentos y Eventos

El nuevo sistema de descuentos y ofertas de Steam genera debate

La compañía detrás de Steam confirmó que adoptará formalmente el nuevo enfoque a principios de 2027, aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial. Valve también reconoce que el sistema posiblemente experimentará algunos inconvenientes al inicio, pero confía en que producirá mejores resultados para los jugadores y estudios a largo plazo.

Como parte de estos cambios, la empresa de Gabe Newell también implementará nuevas herramientas para ayudar a los desarrolladores a gestionar mejor sus descuentos y los eventos de rebajas en la plataforma.

Según explica Valve, uno de los objetivos centrales de esta iniciativa es que los estudios de desarrollo se enfoquen en crear los mejores juegos posibles y las ofertas más interesantes para los jugadores, en lugar de invertir recursos y tiempo en convencer a alguien de Valve para que destaque sus productos en la tienda de PC.

Después de que la compañía compartió el comunicado, se generó un poco de confusión. Algunos jugadores creyeron que se implementarían precios dinámicos en Steam, lo que causaría que los jugadores vieran 2 precios diferentes para un mismo juego; sin embargo, son las recomendaciones las que serán dinámicas, no el costo de los títulos.

Aun así, existe cierto escepticismo en torno a este sistema. Si bien el nuevo enfoque pretende favorecer a los estudios independientes al brindarles la oportunidad de aparecer con más frecuencia en las secciones de eventos y descuentos, siempre se corre el riesgo de que algunas experiencias de nicho queden en las sombras.

Básicamente, los jugadores temen que el factor de descubrimiento que caracteriza a Steam desaparezca con el nuevo enfoque, pues, en teoría, la tienda priorizará las recomendaciones que se alinean con las preferencias de los usuarios.

“No me guste [el nuevo enfoque]. Está bien ver cosas fueras de tus propios nichos, pues te ayuda a expandirte”, dijo un jugador en redes sociales. “Sé lo que me gusta y siempre sé dónde buscar para encontrar más de eso, y por eso me agrada que la página principal de Steam tenga ofertas diferentes. Esto no necesita cambiarse”, comentó otro.

Steam tendrá recomendaciones dinámicas de rebajas a partir de 2027

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