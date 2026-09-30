Sonic lleva 35 años corriendo a toda velocidad y, aunque durante este tiempo se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles de los videojuegos, parece que SEGA todavía tiene planes muy ambiciosos para él. De hecho, uno de los responsables de la franquicia considera que aún falta muchísimo camino por recorrer.

El erizo azul ha protagonizado videojuegos, series animadas, cómics, películas y todo tipo de colaboraciones. Su presencia incluso se ha fortalecido fuera de los videojuegos durante los últimos años, pero para el Sonic Team todavía hay una meta que no se ha conseguido.

El equipo original quería llegar muy lejos con Sonic

En una entrevista con la revista japonesa Continue, Takashi Iizuka, responsable del Sonic Team, habló sobre el futuro de la franquicia y reconoció que, después de 35 años, considera que Sonic apenas se encuentra a la mitad de su potencial.

El creativo recordó que, cuando se desarrolló el primer Sonic the Hedgehog, el equipo tenía objetivos enormes para su nuevo personaje.

Cuando Iizuka se incorporó a SEGA, la ambición continuaba siendo igual de grande. Según explicó, recibió mensajes en los que se hablaba de utilizar a Sonic para superar a Disney e incluso de construir algún día un parque temático dedicado al personaje.

35 años después todavía quieren llegar más lejos

La meta puede sonar exagerada, pero Iizuka considera que todavía hay mucho espacio para hacer crecer la franquicia: “Para ser honestos, creemos que Sonic todavía está a mitad de camino de alcanzar todo su potencial”, afirmó.

El responsable del Sonic Team también destacó que las películas permitieron llevar al personaje a una audiencia mucho más grande. Ahora, uno de sus objetivos es conseguir que más personas que todavía no han jugado los títulos de la franquicia conozcan su atractivo.

Esto encaja con la visión que Iizuka ha compartido durante el 35.° aniversario de la saga: los videojuegos seguirán siendo el núcleo de Sonic, pero SEGA también busca ampliar su presencia en otros medios y espacios.

¿Te sorprende que Iizuka considere que la franquicia apenas está a la mitad de su potencial? ¿Qué te gustaría que hiciera Sonic para alcanzar esa ambiciosa meta? Cuéntanos en los comentarios.

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