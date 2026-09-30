En la Ciudad de México existen varios puntos de encuentro para los fanáticos de los videojuegos, el anime, el manga y las cartas coleccionables. Uno de los más populares es la Friki Plaza, ubicado en el Centro Histórico. Las actividades de este importante centro de entretenimiento se vieron interrumpidas por sorpresa, debido a un operativo conjunto de las autoridades.

En la mañana de ayer, 29 de septiembre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) llevaron a cabo el Operativo Limpieza, con el objetivo de confiscar videojuegos, consolas, figuras y demás mercancía pirata.

Esto derivó en el cierre de Friki Plaza y en la retención de mercancía valuada en más de $1 millón de pesos. El operativo también se llevó a cabo en otros centros de entretenimiento cercanos, como Fan Center y Plaza Meave.

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Así fue la Operación Limpieza en la Friki Plaza de CDMX

El IMPI llevó a cabo el operativo tras investigar la venta de productos apócrifos en la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave. El objetivo fue confiscar mercancía que infringiera los derechos de propiedad intelectual y combatir la piratería en la Ciudad de México.

Elementos de la Semar y la SSC se desplegaron en los inmuebles, ubicados sobre Lázaro Cárdenas, en la zona Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Las actividades pararon en los 3 centros de entretenimiento y se impidió el acceso a los consumidores mientras se realizó el Operativo Limpieza.

De acuerdo con un comunicado oficial, las autoridades confiscaron videojuegos, consolas y demás productos valuados en $1,264,900 MXN. Esto luego de revisar la mercancía de al menos 15 establecimientos ubicados en los 3 centros mencionados. En total, se aseguraron 477 artículos pirata.

“El IMPI reitera que la comercialización de productos apócrifos puede afectar a quienes desarrollan y producen bienes originales, distorsionar las condiciones de competencia y generar riesgos para las personas consumidoras, que pueden adquirir productos sin garantías de origen, calidad o seguridad. Por ello, las acciones de vigilancia y verificación son parte del trabajo institucional para promover el respeto a los derechos de propiedad intelectual y contribuir a un entorno de comercio legal”, afirmaron las autoridades.

Autoridades confiscaron mercancía pirata valuada en más de $1 millón de pesos en la Friki Plaza

La Secretaría de Economía de México insinuó que podría haber más operativos similares en el futuro, pues su meta es frenar la piratería en todo el país. Las autoridades extendieron una invitación a los consumidores para adquirir productos en “establecimientos formales” y a denunciar la piratería por medios institucionales.

“La Secretaría de Economía a través del IMPI en coordinación con la Secretaría de Marina y autoridades competentes, continuará trabajando junto con las instancias de los tres órdenes de gobierno para prevenir y combatir las infracciones a los derechos de propiedad industrial, proteger a las personas consumidoras y fortalecer condiciones más justas para quienes crean, innovan y participan en la actividad comercial”, añadió el organismo.

¿Qué sucederá con la Friki Plaza y la mercancía confiscada?

Las actividades de la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave se vieron afectadas tras el operativo de las autoridades, pero se espera que regresen a la normalidad pronto. La situación es más complicada para los locales que se vieron afectados por la Operación Limpieza; sin embargo, no hubo negocios clausurados.

En cuanto a la mercancía confiscada, la Secretaría de Economía confirmó que seguirán los procedimiento del IMPI para estos casos, aunque no detallaron el proceso de manera puntual. En teoría, la mercancía debería ser analizada y posteriormente destruida.

“Las acciones se realizaron conforme a las atribuciones del IMPI en materia de protección a la propiedad industrial y en atención a los elementos recabados durante las verificaciones. La mercancía asegurada quedó sujeta a los procedimientos correspondientes para determinar su situación y dar seguimiento a las posibles infracciones”, concluyeron las autoridades.

El operativo interrumpió momentáneamente las actividades en Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave de CDMX

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