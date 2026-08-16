Orbitals llegará a Nintendo Switch 2 el 3 de septiembre próximo, pero antes de su lanzamiento se conoció un detalle interesante sobre su desarrollo. El juego estuvo pensado originalmente para permitir partidas individuales.

No obstante, la idea terminó desapareciendo por completo. El director del proyecto, Jakob Lundgren, explicó que mantener un modo para un jugador habría limitado la forma en que el equipo podía diseñar sus mecánicas cooperativas.

Orbitals comenzó con una opción para jugar en solitario

Lundgren contó en una entrevista con MinnMax que cuando llegó a ShapeFarm, hace aproximadamente 4 años, Orbitals todavía estaba en una etapa muy temprana.

En ese momento, el proyecto permitía jugar tanto en solitario como con 2 personas. El prototipo apenas era funcional, por lo que todavía había bastante espacio para decidir hacia dónde llevar la experiencia.

La situación cambió cuando Lundgren asumió como director del juego. Su propuesta fue eliminar por completo el modo individual y convertir el multijugador para 2 personas en el centro de la experiencia.

El motivo fue bastante sencillo: si el juego puede completarse en solitario, los desarrolladores deben asegurarse de que todas las situaciones también puedan resolverse sin ayuda.

Eso habría impedido crear desafíos que realmente exigieran coordinación entre ambos jugadores.

El equipo quería que los jugadores dependieran entre sí

Para Lundgren, mantener ambas opciones significaba intentar desarrollar 2 experiencias diferentes sin poder concentrarse completamente en ninguna.

Por eso, ShapeFarm decidió comprometerse con una sola dirección.

La intención es que ambos participantes tengan que comunicarse y trabajar juntos para avanzar. De esta manera, las mecánicas pueden diseñarse alrededor de la cooperación desde el principio.

Un punto curioso es que el desarrollador reconoció que esta decisión era más arriesgada cuando comenzó el proyecto. It Takes Two, uno de los ejemplos más exitosos de esta fórmula, apenas había debutado cuando Orbitals iniciaba su desarrollo.

Con el tiempo, el éxito de este tipo de propuestas demostró que existe público para experiencias que requieren jugar acompañado. Aun así, cuando ShapeFarm tomó la decisión, apostar exclusivamente por el multijugador era mucho menos seguro.

Ahora, habrá que esperar para descubrir si esta estrategia consigue convencer a los jugadores de Nintendo Switch 2, como lo han hecho otras experiencias.

¿Te parece acertado que Orbitals sea exclusivamente cooperativo para 2 jugadores? ¿Te habría gustado que conservara un modo para un jugador? Cuéntanos en los comentarios.

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