Nos llegan buenas noticias para todos los que siguen explorando La Zona, ya que GSC Game World reveló todos los detalles de la actualización 2.0 de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl y el lugar está a punto de transformarse

El parche estará disponible el 20 de agosto, mismo día que Cost of Hope, la primera gran expansión del juego, y buscará mejorar varios sistemas importantes e introducir novedades que harán más impredecibles las aventuras de los stalkers.

La Zona será más peligrosa y mucho más viva

Uno de los cambios más importantes llegará al apartado visual. La actualización 2.0 renovará la iluminación para ofrecer sombras y reflejos más realistas, incluso dentro de edificios y zonas subterráneas.

También se modificarán los paisajes y la vegetación, mientras que el sistema A-Life recibirá mejoras para generar encuentros más creíbles entre stalkers y mutantes.

Si eso no fuera suficiente, habrán más puntos de interés disputados, incluyendo fogatas y paradas de autobús. Además, se corregirán problemas relacionados con enemigos que disparaban o lanzaban objetos a través de paredes.

La niebla también tendrá un papel diferente, ya que dejará de ser únicamente un efecto climático y afectará la visibilidad y el oído tanto de los protagonistas como de sus enemigos.

Más armas, binoculares y opciones para sobrevivir

La actualización añadirá 4 nuevas armas: Arev, GP3A, SKP y Fora-230.

También llegarán nuevos accesorios, incluyendo una mira x3 para armas del bloque occidental y una nueva mira de punto rojo para armamento del bloque oriental.

Un punto interesante es que los jugadores tendrán más libertad para configurar sus equipos. Incluso, habrá 3 tipos de binoculares con diferentes tecnologías y funciones.

Para quienes quieran personalizar la dificultad, las Custom Rules permitirán modificar diferentes parámetros de la experiencia. También estarán disponibles la dificultad Master y el modo Expedition.

La expansión llegará el mismo día

El 20 de agosto también marcará el debut de Cost of Hope. La expansión explorará el conflicto entre Duty y Freedom, 2 de las facciones más conocidas de La Zona.

Por último, la aventura permitirá visitar nuevas ubicaciones como Iron Forest, CNPP y Spatial Bubble, todo ello a cambio de $29.99 USD.

¿Qué te parecen todas las novedades de la actualización 2.0 de S.T.A.L.K.E.R. 2? ¿Regresarás a La Zona para probar la expansión? Cuéntanos en los comentarios.

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