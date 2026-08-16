Mortal Kombat es una de las franquicias de juego de lucha más populares del mundo, a pesar de tener más de 30 años sobre sus espaldas. Su éxito constante y gran presencia en la cultura pop nos hace olvidar que NetherRealm Studios tiene otra serie bajo sus alas: Injustice.

Se desconoce qué es en lo que trabajan actualmente Ed Boon y su equipo, pero los rumores más recientes apuntan a una nueva entrega de la saga de acción que reúne a los héroes y villanos más emblemáticos de DC Comics. A la espera de más información, un dato muy interesante parece respaldar dichos informes.

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Injustice 2 se acerca a las 10 millones de unidades vendidas

WB Discovery informó hace un par años que, como parte de la reestructuración de su división de videojuegos, se enfocará en 4 franquicias clave: Harry Potter, DC Comics, Mortal Kombat y Game of Thrones. Curiosamente, NetherRealm Studios trabaja con la saga del Fatality y la serie protagonizada por los superhéroes.

Se sabe de antemano que Mortal Kombat es la franquicia estrella del estudio y una de las marcas más importantes de Warner Bros. Games, lo que ponía dudas sobre el futuro de Injustice. Por suerte, el futuro luce más brillante que nunca para la franquicia que reúne a Batman, Superman, Joker, Wonder Woman y otros personajes.

En BlueSky, un usuario compartió una tabla de datos de la firma NDP que enumera los 10 juegos de superhéroes más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos. El top incluía títulos muy exitosos, como Marvel’s Spider-Man, Batman: Arkham Knight e Injustice: Gods Among Us.

El jugador le preguntó directamente a Ed Boon cuántas unidades ha vendido Injustice 2 desde su lanzamiento inicial en 2017. El director reveló que la secuela ya despachó más de 9 millones de unidades en todo el mundo, lo que hace que sea uno de los proyectos más exitosos de NetherRealm Studios.

Para contextualizar, Mortal Kombat 11 ya tiene más 15 millones de copias vendidas en su cinturón y Mortal Kombat 1, una de las entregas más controversiales de la serie, hace lo propio con más de 8 millones de unidades. Así pues, ya quedó claro que el juego de DC Comics tuvo un desempeño bastante bueno.

Curiosamente, Ed Boon eliminó su post poco después. Se desconoce el motivo, pero lo más probable es que simplemente no tuviera permitido hablar sobre el tema.

De cualquier forma, este dato da más fuerza a los rumores recientes que señalan que el siguiente proyecto del estudio desarrollador es Injustice 3 o cualquier otro título basado en el universo de DC Comics. Por el momento, ni NetherRealm Studios ni Warner Bros. Games se han pronunciado al respecto.

Injustice 2 ya vendió más de 9 millones de copias en todo el mundo, según Ed Boon

Un nuevo videojuego de lucha con personajes de DC Comics debutará en 2027

Por supuesto, deberemos ser pacientes y esperar hasta que el equipo de Ed Boon revele cuál es su siguiente proyecto. Injustice 3 es la opción más viable, pues un insider indicó que es el siguiente proyecto del estudio. Por si fuera poco, el actor de Superman sugirió que ya trabaja en la tercera entrega.

Dicho esto, la compra de Warner Bros. por parte de Paramount podría cambiar los planes. Mientras esperamos, vale la pena recordar que hace poco se reveló un nuevo videojuego de lucha con personajes provenientes de DC Comics.

Hablamos de DCKO, un free-to-play que actualmente está en desarrollo en exclusiva para dispositivos móviles. El anuncio dividió las opiniones de la comunidad, y hay quienes creen que dicho proyecto impide que NetherRealm Studios trabaje en la secuela de Injustice 2. El debut de este videojuego gratuito está previsto para algún punto de 2027.

Mientras tanto, Mortal Kombat intenta expandirse sin mucho éxito en el ámbito multimedia. A pesar de ser del agrado de los fans, MK2 fue un fracaso en taquilla y ahora se pone en duda el futuro de la franquicia en los cines, a pesar de que el guionista de la secuela informó previamente que ya trabajaba en la historia de MK3.

DC Comics tampoco tiene mucha suerte, pues la cinta live-action de Supergirl se quedó corta y no cumplió con las expectativas comerciales.

Fans querían que el concepto de DCKO fuese utilizado en Injustice 3

Pero dinos, ¿te gustaría ver una tercera entrega de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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