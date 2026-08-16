Super Mario Bros. es sinónimo de videojuegos, pero la marca se expandió y ahora también abarca juguetes, accesorios, figuras temáticas, parques de diversiones y todo tipo de productos. Los coleccionistas estarán entusiasmados de saber que, de acuerdo con una reciente filtración, pronto se lanzará una nueva colección de sets de LEGO.

La marca danesa es famosa por sus numerosos crossovers con algunas de las franquicias más importantes de la industria del entretenimiento: desde Star Wars y Marvel hasta Pokémon y Harry Potter. La serie estrella de Nintendo no es ajena a esa moda, y en el pasado ya cruzó caminos con la compañía.

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LEGO lanzaría una nueva colección de Super Mario Bros. en 2027

Ahora, parece que el fontanero más querido del gaming volverá al mundo LEGO con una nueva colección temática. Y en caso de que los detalles filtrados sean precisos, los fanáticos no deberán gastar una pequeña fortuna para añadir los nuevos paquetes a sus estanterías personales.

Esta información proviene de la cuenta de redes sociales Unibricks, que se especializa en todo lo relacionado con LEGO. De acuerdo con su más reciente informe, Nintendo y la marca danesa de coleccionables unirán fuerzas una vez más para lanzar 8 nuevos sets inspirados en Super Mario Bros.

El informe detalla que cada uno de los paquetes incluirá al menos una minifigura inspirada en alguno de los personajes de los videojuegos. La fecha de lanzamiento es desconocida, pero la fuente señala que estos artículos se pondrán a la venta durante enero de 2027.

El primer set listado en esta filtración de LEGO es el “Mario’s Pipe Jump”, cuyos detalles permanecen desconocidos. El siguiente se llama “Mario Kart: Racing with Mario”, que tendría un total de 84 piezas. El tercero lleva como nombre “Mario’s Beach Adventures” e incluiría 196 piezas, mientras que el cuarto, titulado “Mario Kart: Luigi and Bowser Jr’s Karts”, sería más modesto y sólo tendría 104 piezas.

Por su parte, el “Yoshi at Mario’s House” presentaría un total de 147 piezas. El Mario Kart: Bowser’s Rumbling Kart, que promete ser uno de los más interesantes, carece de más detalles. Finalmente, los sets “Fire Mario and Bowser’s castle” y “Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle” tendrían 850 y 241 piezas, respectivamente.

Vale la pena destacar que Unibricks no incluyó imágenes, por lo que en este momento se desconoce cómo lucirán exactamente dichos sets. Eso sí, la fuente incluyó los códigos numéricos de cada paquete para dar más veracidad a su filtración.

Filtran la próxima colección LEGO x Super Mario Bros.

¿Cuánto costarán los nuevos sets de LEGO x Mario?

Los conocedores y fans acérrimos del coleccionismo sabrán muy bien que los sets de LEGO pueden alcanzar precios muy elevados, especialmente para los modelos más complejos. Sin ir demasiado legos, el paquete Luigi & Mach 8, que debutó en abril de 2026, tiene un precio de $179.99 USD.

Por suerte, parece que los fanáticos no deberán pagar tanto para adquirir los próximos sets de Super Mario Bros.

De acuerdo con Unibricks, el modelo Mario’s Pipe Jump será el más económico y sólo costaría $9.99 USD. Por su parte, el Mario Kart: Racing with Mario estaría disponible por sólo $14.99 USD. El Mario’s Beach Adventures tendría un precio de $19.99 USD, mientras que los fans tendrían que pagar $29.99 USD para llevarse a casa el Mario Kart: Luigi and Bowser Jr’s Karts o el Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle.

Y sí, la lista continúa con precios cada vez más elevados. El Yoshi at Mario’s House tendría un costo de $39.99 USD, el Mario Kart: Bowser’s Rumbling Kart se pondría a la venta por $59.99 USD y el Fire Mario and Bowser’s castle se ofrecería por $99.99 USD.

Finalmente, se rumorea que, además de los 8 sets que se mencionan en la reciente filtración, otro set de Super Mario Bros. se lanzará a lo largo del próximo año. Informes previos lo identificaron como un modelo que podría contener 755 piezas, por lo que sería uno de los productos más grandes de la próxima colección.

Aunque todo esto suena emocionante, vale la pena señalar una vez más que Nintendo y LEGO aún no confirman la existencia de estos sets.

Super Mario Bros. tendría una nueva colección con 8 sets de LEGO

Pero dinos, ¿planeas adquirir alguno de estos modelos en caso de que sean reales? Déjanos leerte en los comentarios.

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