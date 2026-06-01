El éxito de Baldur’s Gate III posicionó de nuevo el nombre de la franquicia en la cima de los CRPG. Sin embargo, sabemos que Larian Studios se tomará un descanso de la IP para enfocarse en Divinity. Pese a ello, todo indica que los fans de Dungeons & Dragons tendrán nuevos proyectos de Baldur’s Gate para disfrutar.

Un rumor asegura que uno de los mejores CRPG de todos los tiempos regresará con un remake. El supuesto proyecto de Wizards of the Coast reviviría uno de los juegos más aclamados del género y, por supuesto, uno de los clásicos más sobresalientes de BioWare y Black Isle Studios.

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Un remake de Baldur’s Gate II estaría en desarrollo

Luego de estar ausente durante décadas, la franquicia regreso en 2023 con Baldur’s Gate III, título que fue aclamado por la crítica internacional y ganó el premio GOTY en The Game Awards. Esto dejó muy claro la enorme popularidad que aún tiene la saga y su potencial para sorprender a sus fans con nuevos proyectos.

Por supuesto, Wizards of the Coast no quiere desaprovechar la oportunidad de expandir el universo de Dungeons & Dragons con más videojuegos, a pesar de todos sus tropiezos recientes. De acuerdo con un reporte de PC Gamer, uno de sus posibles proyectos es un remake de Baldur’s Gate II: Shadows of Amn.

La fuente asegura que Wizards of the Coast trabaja en una nueva versión mejorada de la secuela, con la posibilidad de que el primer Baldur’s Gate también tenga un remake.

Kevin Martens, uno de los diseñadores principales de Baldur’s Gate II, formaría parte del proyecto. Ambos juegos tuvieron Enhanced Editions gracias a Beamdog, pero la idea de posibles remakes entusiasma bastante a los fanáticos de la franquicia.

Baldur’s Gate II debutó en el año 2000 como secuela directa de la primera entrega y se convirtió en un título obligado para los amantes de los CRPG. Tiene una calificación de 95 en Metacritic, así que está en la lista de juegos más sobresalientes de la historia.

Una obra maestra del género podría volver con un remake

Baldur’s Gate tendrá una serie para televisión

Por ahora, Wizards of the Coast no ha confirmado los posibles remakes de Baldur’s Gate, pero es un hecho que nuevos proyectos de la saga vienen en camino. Hasbro y HBO trabajan en una serie live-action que se basará en la tercera entrega de la IP.

La producción está en manos de Craig Mazin, showrunner de la serie de The Last of Us, quien tendrá más libertad creativa en esta ocasión. Creará y supervisará una historia original para relatar qué sucedió luego del final de Baldur’s Gate III.

La serie para la televisión aún no tiene fecha de lanzamiento ni reparto confirmado. Sólo sabemos que Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor y Gabriel Marano serán productores ejecutivos, y QUE Chris Perkins fungirá como consultor.

Además de los rumoreados remakes, una serie live-action viene en camino

En esta página están todas las noticias relacionadas con Baldur’s Gate.

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