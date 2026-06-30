Battlefield 6 continúa ampliando su contenido con el lanzamiento de la Temporada 3: Objetivo Prioritario, una actualización que introduce nuevas actividades para el multijugador y Battlefield REDSEC, además de importantes ajustes de jugabilidad.

Entre las novedades más destacadas se encuentran el evento Trabajo Sucio, una nueva variante competitiva de Erradicación y el esperado BR informal, una modalidad de Battle Royale diseñada para ofrecer una experiencia más accesible.

Trabajo Sucio, Erradicación táctica y una nueva versión de Battle Royale

El principal atractivo de la actualización es Trabajo Sucio, un evento temporal en el que los jugadores deberán recoger contratos que dejan caer los enemigos derrotados durante las partidas.

Cada contrato asignará distintos objetivos, como eliminar rivales, abrir cofres, capturar puntos estratégicos o simplemente sobrevivir el tiempo suficiente para completar la misión. La mecánica estará disponible tanto en Battlefield REDSEC como en el multijugador tradicional, recompensando a quienes logren aceptar y completar estos desafíos sin ser eliminados.

La actualización también añade Erradicación táctica, una nueva variante del modo que debutó durante la temporada Detonación. En esta ocasión, las partidas reducen su escala a enfrentamientos 8 contra 8, priorizando la coordinación entre escuadrones y el cumplimiento de objetivos estratégicos.

El modo estará disponible en el Portal verificado a partir del 30 de junio y busca ofrecer una experiencia más competitiva para los jugadores que prefieren partidas tácticas.

Otra de las grandes novedades es BR informal, una versión más relajada del Battle Royale de Battlefield REDSEC.

Esta modalidad incorpora bots para complementar las partidas, permitiendo enfrentamientos menos exigentes y facilitando el aprendizaje para quienes se inician en el modo o desean probar nuevas clases, armas y equipamientos antes de competir en partidas tradicionales.

Según Electronic Arts, la inteligencia artificial está diseñada para mantener el ritmo de la partida sin restar protagonismo a los enfrentamientos entre jugadores reales.

La actualización también mejora el comportamiento de las armas

Además del nuevo contenido, la Temporada 3 incorpora diversos ajustes de equilibrio para el arsenal del juego.

Estos cambios forman parte de las mejoras previamente adelantadas en la serie Combate de Battlefield, cuyo objetivo es perfeccionar la respuesta de las armas y ofrecer una experiencia más consistente durante los enfrentamientos. Así pues, los jugadores deben estar preparados para un ajuste que seguramente modificará la forma en la que usan su armamento favorito.

¿Qué te parecieron todas estas novedades? ¿Estás emocionado por el futuro de Battlefield 6? Cuéntanos en los comentarios.

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