IO Interactive, estudio conocido por su trabajo en la saga Hitman, recientemente estaba viviendo un sueño gracias al éxito de 007 First Light. Desafortunadamente, esta industria está muy conectada y las decisiones de una pueden afectar a otra. Lo decimos puesto que la complicada situación de XBOX provocó de forma indirectamente despidos en el estudio de Hitman.

¿Qué pasó? En un comunicado publicado en redes sociales, IO Interactive explicó que se encontraron en una situación complicada después de que un socio externo decidiera detener la inversión en Project Fantasy, su nueva propiedad intelectual de fantasía. Por lo anterior, se verán obligados a parte recortar del personal que estaba trabajando en el proyecto.

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“Hoy debemos compartir algunas noticias más sombrías. Una relación con un socio externo en nuestra propia IP, Project Fantasy, ha llegado a su fin. Esto significa que debemos adaptarnos a esta nueva realidad y a sus consecuencias a corto plazo, incluidas decisiones de personal, que es lo que está ocurriendo mientras escribimos esta actualización, y estamos completamente comprometidos a apoyar a los afectados durante esta transición desafiante.

Dear gaming community,



For a good while, it has been all positive news from IO Interactive. We remain humbled and honored by the response to our latest outing with a young, unproven Bond. A bold new story and a take on one of the most famous characters in entertainment, which… — IO Interactive (@IOInteractive) June 30, 2026

Project Fantasy es un juego, un mundo y una IP que absolutamente amamos y a la que seguimos comprometidos al 100%, ahora y en el futuro. Este maravilloso universo verá la luz del día", mencionó el estudio.

Cabe mencionar que IO Interactive no dio detalles sobre los despidos, por lo que se desconoce cuántas personas perderán su trabajo. Lo que el estudio dejó claro es que buscará apoyar a todos los afectados durante este periodo de transición en sus carreras.

Por otro lado, al señalar que están comprometidos con el proyecto, IO Interactive confirma que el juego sigue en desarrollo. Dicho esto, se desconoce si el plan del estudio es buscar otro socio de distribución para terminar el desarrollo o si buscarán otro modelo de financiamiento.

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XBOX estaba involucrado en Project Fantasy

Habrás notado que en el comunicado, IO Interactive nunca menciona directamente a XBOX entonces, ¿por qué decimos que el área de gaming de Microsoft está involucrada?

Para empezar tenemos que hace tiempo se filtraron documentos que revelaron que XBOX estaba financiando Project Fantasy de IO Interactive con la posibilidad de hacerlo un nuevo lanzamiento exclusivo. Por si eso fuera poco, la compañía le confirmó a Bloomberg que ellos fueron los socios que se retiraron del proyecto.

Esta noticia llega después de varios días de especulación en los que varias fuentes indican que varios despidos y cierres de estudios se acercan a XBOX. Esto puesto que Microsoft está restructurando su negocio de gaming para prepararlo para el futuro.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estabas emocionado en Project Fantasy como un exclusivo de XBOX? Cuéntanos en los comentarios.

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