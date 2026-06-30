Grand Theft Auto VI está más cerca que nunca. Si bien aún desconocemos cómo se juega y cuáles son sus novedades con respecto a la entrega anterior, ya sabemos su precio oficial y otros detalles. Las preventas también por fin están activas, así que miles de jugadores ya recurrieron a sus tiendas digitales preferidas para apartar su copia.

Si bien hay pocos beneficios por reservar el título en la PS Store de PlayStation 5 o la tienda de Microsoft en XBOX Series X|S, el videojuego de Rockstar Games es tremendamente popular en ambas plataformas. Y sí, ya está en el top de los lanzamientos más vendidos en prácticamente todos los países.

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GTA VI encabeza la lista de PS Store en casi todo el mundo

Hace un par de días informamos que el videojuego de mundo abierto ya era el título más vendido en la PS Store de PlayStation 5 en Estados Unidos. Ahora, ya tenemos una imagen más clara que nos permite dimensionar el alcance del título protagonizado por Jason Duval y Lucia Caminos.

Y es que resulta que Grand Theft Auto VI ya es el juego más vendido en la tienda digital de PS5 en prácticamente todos los países del mundo, con algunas pocas excepciones. En este momento, figura en el puesto número 1 en Reino Unido, Japón, múltiples mercados de Europa y, por supuesto, México.

Si bien era de esperar que el videojuego liderada en los principales mercados del mundo, también tiene una fuerte presencia en otros países. Por ejemplo, figura en el primer puesto en Dinamarca, Irlanda, Hong Kong, Indonesia, Malta e incluso Luxemburgo. Eso sí, en regiones como Kuwait y Taiwán quedó fuera del top.

Lo que llama la atención es que la Ultimate Edition, que generó polémica por su precio de $100 USD, encabeza las listas en todos los casos. Recordemos que es necesario adquirir la edición más cara para acceder a contenido exclusivo, como tiendas para modificar coches, más atuendos para personalizar a la dupla protagónica y otros extras.

Cabe destacar que la lista de la PS Store ordena los juegos en función de sus ingresos y no en el número de unidades vendidas, razón por la que Fortnite y otros free-to-play aparecen en la lista en puestos destacados.

Tristemente, es imposible obtener un top similar en las tiendas digitales de XBOX, pero es fácil suponer que GTA VI también es muy popular en dicha plataforma. Eso sí, informes señalan que el juego vendió 8 veces más en PS5 que en los ecosistemas de Microsoft, aunque la compañía liderada por Asha Sharma niega dichos reportes.

GTA VI ya es el juego más popular en la PS Store de México y otros países del mundo

Grand Theft Auto VI podría se runo de los juegos más vendidos de la historia

Estos hallazgos demuestran algo que ya se esperaba: Grand Theft Auto VI se perfila para ser un enorme éxito comercial; sin embargo, aún está por verse si logrará igualar las altas expectativas de los analistas e inversores de Take-Two Interactive.

Los primeros informes predijeron que el título de Rockstar Games despacharía entre 20 y 25 millones de unidades en su lanzamiento, una hazaña impresionante que estaría por encima de las 11.2 millones de copias que despachó GTA V en su estreno en 2013. Dicho esto, las proyecciones actuales son mucho más elevadas.

El banco de inversión Piper Sandler realizó un estudio exhaustivo basado en información bursátil y el historial de otros lanzamientos AAA, y llegó a la conclusión de que GTA VI tiene el potencial de vender 45 millones de unidades en PS5 y XBOX Series X|S tan sólo en su primer día en tiendas.

En caso de que dichas predicciones se cumplan, Grand Theft Auto VI generará ingresos de más de $3000 millones de dólares durante su estreno oficial a mediados de noviembre de 2026. Para poner esa cifra en perspectiva, cabe destacar que los primeros reportes pronosticaron ganancias de $3200 millones de dólares en el primer año.

Por supuesto, habrá que esperar para descubrir si el precio elevado y otros factores tienen un impacto en las ventas. El analista Mat Piscatella de Circana duda que el hecho de que las copias físicas sólo incluyan un código de descarga afecte de alguna manera significativa el rendimiento comercial.

Como era de esperar, Grand Theft Auto VI está en el top de los juegos más vendidos de PlayStation 5 en casi todo el mundo

De igual forma, encuestas señalan que la mayoría de los fanáticos están dispuestos a pagar $100 USD por GTA VI.

Pero dinos, ¿ya reservaste tu copia? Déjanos leerte en los comentarios.

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